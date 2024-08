« Ma rue couche toi là, les enfants de la bonne mère » sur France 3 mercredi 28 août 2024

Mercredi 28 août 2024 à 22:40, France 3 diffusera « Ma rue couche toi là, les enfants de la bonne mère », un document inédit réalisé par Léa Zilber.

La rue d'Aubagne à Marseille, dans laquelle se croisent les touristes de passage, les habitants vacants à leurs occupations et les enfants du quartier fonçant à trottinette, est une rue en perpétuel mouvement.

A deux pas du vieux port, sous le regard magnanime de la Bonne-mère, les destins s'y mêlent au fil des jours, souvent sans que personne ne prenne la mesure du commun des passés et des aspirations. Cette artère animée à l'ambiance profondément familiale sert de refuge à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui désirent bâtir leur propre famille.

Izza, la fille des boulangers du coin, nous emmène à la rencontre de ces destinées entrelacées.

La rue d'Aubagne est une rue extraordinaire, exactement comme toutes les autres rues...

Les personnages

Daniel

Magnétiseur et coupeur de feu, Daniel apaise les autres de ses mains, tandis que ses propre plaies restent ouvertes. Il hérite ce don de sa mère, une mère proche mais qui n'acceptera jamais son homosexualité, pour une raison que Daniel ne découvrira que sur le tard...

Mayleine

Tout en bas de la rue, Mayleine a choisi de se détacher de son nom de baptême, Marie-Madeleine, en même temps qu'elle s'est libérée de la soumission exigée par sa famille. La violence, physique et psychologique, omniprésente dans sa famille catholique, n'était plus tenable pour cette jeune femme qui ne rêve que de se tracer sa propre route.

Jean-Louis

Jean-Louis fait danser les enfants de la rue avec son djembé, comme pour leur offrir l'enfance heureuse qu'on lui a volé. Orphelin à 8 ans, dans son pays natal qu'est le Bénin, il subit les sévices d'un oncle qui n'a pour lui que peu de considération, jusqu'à trouver sa voie grâce à l'art. Le théâtre lui permettra d'exprimer sa colère, mais aussi de transmettre aux autres son optimisme à toute épreuve.

Yazid

Entre Yazid et ses deux petits frères, c'est une histoire d'amour-haine qui s'écrit. Pendant 5 ans le cadet de ses 9 frères et soeurs, il se sent lésé lorsque les jumeaux arrivent. Son esprit d'enfant imagine alors des moyens cocasses de se débarrasser d'eux... Et pourtant, arrivés à l'âge adulte, ils travaillent tous les trois dans leur petit restaurant mexicain, et expriment encore timidement leur amour, bien réel, les uns pour les autres.

Nadine

Nadine a toujours voulu avoir une petite fille. Pourtant, lorsque son voeu est exaucé avec l'arrivée d'Anaïs, elle se sent mauvaise mère, car elle ne parvient pas à renoncer à son indépendance et sa liberté. Sa maternité a de là consisté à trouver le bon équilibre entre sa vie de femme et sa vie de mère, malgré les épreuves de la vie.

Sophie et Oty

Pour Sophie non plus, la maternité n'est pas venue aussi naturellement qu'elle semble venir aux autres, ou même à son compagnon Oty. La pression d'être une mère parfaite a un temps culpabilisé la jeune femme qui ne se sentait pas tout à fait heureuse, ni épanouie, dans son nouveau rôle.