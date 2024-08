« Jumeaux, triplés, quadruplés : entre bonheur et galères » sur TFX vendredi 30 août 2024

Vendredi 30 août 2024 à 21:05, Karine Ferri vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Jumeaux, triplés, quadruplés : entre bonheur et galères ».

Un accouchement c’est souvent un moment magique pour des parents, mais lorsqu’il y a plusieurs enfants d’un coup, cela peut aussi faire peur.

Chaque année, même si les naissances multiples ne représentent que 2 % des 700 000 accouchements, elles sont en constante augmentation. Rien qu’en 2023, ils étaient plus de 10 000 jumeaux ou triplés, 2 fois plus qu’il y a 50 ans. Alors au cas où ça vous arrive un jour, mieux vaut y être préparé et pas qu’un peu !

De la grossesse aux premières années, ce documentaire inédit suit suivi les aventures de 5 familles.

Comme Sarah, 30 ans qui élève seule une semaine sur deux 5 enfants dont des quadruplés !

Manon et son compagnon, à 26 ans et 27 ans, ils attendent leurs premiers bébés : des triplés. Préparer l’arrivée de trois enfants d’un coup n’est pas une mince affaire, notamment pour les questions de budget et de logistique.

L’arrivée d’enfants multiples, c’est aussi un bouleversement dans une vie de couple. Chiara et son mari, eux, ont des triplés de 2 ans et demi… Et quand papa est au travail c’est maman qui doit assurer seule à la maison.

Ce défi quotidien est d’autant plus grand… lorsqu’on est déjà parent d’un premier enfant. Comme Elise et son mari qui, après un accouchement difficile de leurs jumelles, vont devoir faire accepter à leur ainée de 2 ans l’arrivée de ces deux nouveaux venus dans la famille.

A quoi ressemble le quotidien mouvementé de ces familles hors du commun ? Et face à ce bouleversement, quelles sont leurs astuces pour tenir le cap, dans ces moments malgré tout magiques !