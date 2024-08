« Au cœur des jeux » : les 2 derniers épisodes diffusés sur France 2 mardi 10 septembre 2024

Mardi 10 septembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la série documentaire « Au cœur des jeux » réalisée par Jules et Gédéon Naudet.

Avec ses accès exclusifs et en reconstruisant sa propre chronologie, calquée sur le tempo de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les deux derniers épisodes de la série « Au cœur des Jeux », des frères Jules et Gédéon Naudet, revisitent cette fantastique histoire collective à travers des rencontres intimes, des instants rares entre anonymes et stars, sublimés par l'évènement.

Lorsque le jour se lève ce 26 juillet 2024, le ciel bleu est en train de s’effondrer. Au matin de la Cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, la France et Paris sont à bout de souffle. Il pleut des cordes sur Paris. Certaines lignes SNCF sont sabotées. Le pays est divisé. La sécurité de la Cérémonie sera-t-elle assurée ? L'évènement sera-t-il simplement le succès attendu ? Douze heures plus tard, la France est sur le toit du monde. C’est cette journée unique qui va servir d’arche narrative à ce récit des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Du coup de fil matinal de Tony Estanguet à Teddy Riner et Marie-José Perec qu'il choisit comme derniers relayeurs jusqu’à « l’Hymne à l’Amour » sur la Tour Eiffel, ce 26 juillet est le prétexte unique de raconter les Jeux autrement : dans les coulisses des Jeux Olympiques et Paralympiques pour raconter la ferveur, les médailles, la liesse, les larmes, les victoires, les galères, les émotions… 29 jours d'émotion et de fraternité qui réveillent d'un coup une France morose et sceptique, plombée par des semaines de bataille politique, une météo pluvieuse et, au matin même du 26 juillet, les attaques massives contre les lignes de la SNCF.

Paris 2024 devient alors un temps suspendu, un spectacle de joies et de lumières permanent, olympique et paralympique, où vont naître de nouvelles légendes du sport français et international, sous le regard incrédule et les baisers amoureux de leurs familles, de leurs amis, des volontaires, des commentateurs et d'un public en liesse qui célèbre et porte ses champions jusque dans les coulisses.

Ils s'appellent Thomas Jolly (Directeur artistique des Cérémonies de Paris 2024) ou Cassandre Beaugrand (en or au triathlon), ils pleurent sous un ciel d'orage, d'émotion sur un podium en bord de Seine. Il s'appelle Joseph, leader d'ambiance, qui chauffe à blanc toute une tribune pour décrocher, avec lui, l'or historique de Teddy Riner. Ils s'appellent Zinedine Zidane et Noah Lyles (or, 100 m), l'intimité de deux demi-dieux, instinctive, improbable, avant leur entrée en scène, idolâtrés par leurs fans.

C'est encore Brahim Asloum (or, boxe, Sydney 2000) ou Alexandre Boyon (commentateur France TV) qui vivent les combats plus qu'ils ne les commentent, aux côtés de Sofiane Oumiha (argent, boxe) et de Léon Marchand. Ce sont : Marie-Pierre, la mère d'Antoine Dupont, qui supporte puis étreint son fils, en larmes ; Coraline, la "groom" aux petits soins de Triton, magnifique cheval olympique, dans les coulisses royales du concours équestre de Versailles. C'est l'histoire de "Tigresse" et "Tigrou", alias Bernadette et Kauli Vaast (or, surf), une tendre amitié sur la plage de Teahupo'o, à Tahiti.

Des histoires d'hommes et de femmes qui deviennent au fil des jours le cœur battant des Jeux.