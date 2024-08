"Les héros de la route" : De Lyon à Perpignan, le Sud sous haute surveillance, dimanche 1er septembre 2024 sur C8

Dimanche 1er septembre 2024 à 21:10, C8 diffusera le second épisode de la série documentaire inédite "Les héros de la route" qui suit le quotidien de ceux et celles qui veillent sur la sécurité des automobilistes.

La France possède le réseau routier le plus dense d’Europe. Pour rendre nos trajets plus sûrs, gendarmes, dépanneurs et patrouilleurs font l’impossible chaque jour.

Autoroutes des vacances, périphérique parisien, routes nationales… Ils surveillent le trafic et interviennent au plus vite en cas d’accident. Sortie de route, excès de vitesse, collision, contrôle, convoi exceptionnel…Un quotidien à grande vitesse.

Épisode 1 De Lyon à Perpignan : le Sud sous haute surveillance (2/2)

Les routes du sud sont parmi les plus fréquentées de France. Ce sont celles du soleil et des vacances… C’est aussi un carrefour pour tous les trafics en provenance de Méditerranée.

Dans la région de Perpignan, Cyril, gendarme, va être confronté aux délinquants routiers en tous genres. Il va par exemple intercepter des contrevenants roulant à près de 250 km/h.

Sur l’A61, entre Toulouse et Narbonne, Olivier, patrouilleur, est un passionné : il intervient en cas de panne et d’accident pour sécuriser les lieux. Et chaque 14 juillet, avec ses coéquipiers, il transforme l’aire de Carcassonne en salle de spectacle à ciel ouvert pour le feu d’artifice.

Pour les dépanneurs, chaque intervention est une course contre la montre… et un défi technique. Romuald, 15 ans d’expérience, se tient prêt jour et nuit. Il va devoir remonter une voiture qui a basculé au fond d’un ravin. L’intervention s’annonce très délicate.

La route, c’est aussi le territoire des professionnels du transport, les chauffeurs poids lourds. Muriel, 39 ans, est une novice dans le métier. Elle fait ses grands débuts seule au volant d’un 44 tonnes. Pour la première fois, elle va effectuer une livraison longue distance.