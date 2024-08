"Habitations en péril" : La 4ème saison diffusée sur RMC Story à partir du 1er septembre 2024

Dimanche 1er septembre 2024 à 21:10, RMC Story diffusera les 2 premiers épisodes de la 4ème saison de la série documentaire "Habitations en péril".

Survivaliste et artisan hors pair, Marty Raney, accompagné de sa fille Misty et de son fils Matt, vient en aide à des propriétaires dont la maison est menacée par les rigueurs de la nature.

Cette 4ème saison s'ouvre sur un double épiosode : « Une occasion à saisir ».

Les Raneys répondent à un appel à l'aide provenant des montagnes Chugach, une région isolée et accidentée de l'Alaska. Ayant perdu la petite entreprise sur laquelle elle comptait pour joindre les deux bouts, la famille Kramer doit maintenant transformer son homestead pour le rendre vraiment autosuffisant ou risquer de perdre tout ce qu'elle a construit sur la dernière frontière. Pour aider les Kramer à se remettre sur pied et leur fournir une source de nourriture fiable pour passer l'hiver, Matt Raney prévoit de ramener le bétail sur la propriété grâce à un poulailler à l'épreuve des prédateurs, capable de résister aux nombreux ours qui habitent la région.

Pendant ce temps, Misty travaille avec les propriétaires pour convertir leur garage en une cuisine de jeu qui pourrait transformer leur pêche saisonnière de subsistance en une source de protéines et de revenus tout au long de l'année.

La ferme étant isolée au bas d'une route d'accès dangereuse, Marty tente d'offrir aux Kramers un moyen sûr et fiable de transporter leur matériel de pêche jusqu'à la propriété et d'en revenir.

Le sauvetage est d'emblée difficile et le succès n'est pas assuré, surtout lorsqu'un événement imprévu oblige l'un des Raney à quitter les lieux en plein milieu de l'opération. Mais lorsque Matt découvre une mine d'or potentielle sur la propriété, il voit une opportunité qui pourrait changer la vie des fermiers pour toujours.