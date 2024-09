"Insoupçonnable" : docu-fiction inédit sur l'affaire du Grêlé diffusé sur France 2 à partir du 24 septembre 2024 (vidéo)

Mardi 24 septembre 2024 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Insoupçonnable", une série docu-fiction adaptée du livre "Le Grêlé – Le tueur était un flic" de Patricia Tourancheau.

Au moins quatre meurtres, six viols, trois générations d’enquêteurs et trente-cinq ans d’énigmes…

En 2021, le plus grand cold case de France, l’affaire dite « du Grêlé » connaît un rebondissement inédit : l’identité du tueur en série est dévoilée. Le dossier révèle enfin sa vérité. Mais ce n’est qu’un début.

Insoupçonnable, série docu-fiction de 4 épisodes de 52 minutes, nous emmène dans le vertige de cette terrible affaire.

Un psychiatre expert en tueurs en série se passionne pour un célèbre cold case français récemment résolu. À mesure qu’il creuse le dossier, que les policiers et les victimes de l’époque plongent dans leurs souvenirs, se révèle une vertigineuse affaire digne du sombre récit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.

Daniel Zagury est ce psychiatre et expert auprès des tribunaux, spécialiste des tueurs en série. Il étudie cette incarnation du mal, enquête et se passionne pour la construction psychique et mentale du tueur. Sa carrière et son travail ont inspiré son personnage fictionné dans la série.



Le psychiatre plonge à corps perdu dans la psyché de ce serial killer et ce qu’il découvre va remettre en question toutes ses certitudes. Dans un ultime face-à-face, il exhume les pans de la vie de celui qui a hanté la Crim depuis plus de trois décennies.

Au fil des quatre épisodes et à mesure de la progression du psychiatre, la série relate aussi la traque inachevée de ce criminel insoupçonnable. Des archives pour certaines inédites, débusquées par Patricia Tourancheau, émaillent le récit de témoins de premier plan. Policiers, victimes n'ayant jamais parlé, enquêteurs parallèles racontent l’affaire en essayant de comprendre comment et pourquoi « le Grêlé » a échappé à la police judiciaire.

Dans une mise en scène cinématographique, le réalisateur Elie Wajeman installe une ambiance de polar urbain, filmant un Paris littéralement habité par ce tueur insaisissable.

Variation autour du mythe du Docteur Jekyll et Mister Hyde, Insoupçonnable dessine le portrait glaçant d’un homme terrifiant, insaisissable, à la fois père de famille, policier et serial killer.