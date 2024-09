« Paquebots géants : la folie des croisières » sur RMC Story vendredi 6 septembre 2024

Vendredi 6 septembre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Paquebots géants : la folie des croisières ».

Début 2024, l'Icon of the Seas, plus grand paquebot au monde, a fendu les eaux pour sa première croisière. Long de plus de 360 mètres, avec un tonnage brut supérieur à 250.000 tonnes, le dernier né de la compagnie Royal Carribean peut transporter jusqu'à 10.000 personnes. Ce navire de tous les superlatifs fait cinq fois la taille du Titanic.

Presque chaque année, les compagnies de croisière mettent à l'eau des paquebots dont les caractéristiques surpassent celles du précédent : plus grands, pour plus de passagers, avec plus de piscines et d'équipements de divertissement à bord... Une course à la démesure qui ne semble pas avoir de limite. Les paquebots, autrefois moyens de transport permettant de se rendre d'un continent à un autre, sont devenus des villes sur l'eau où l'on peut vivre, manger et s'amuser sans jamais mettre le pied à terre. Et le modèle séduit : en 2019, près de 30 millions de passagers ont embarqué pour une croisière.

Comment sont propulsés ces paquebots aux tonnages exceptionnels ? Comment garantir que les vagues ne viennent pas perturber le séjour des passagers ? Comment alimenter en électricité les activités qui y sont proposées nuit et jour ? Comment gérer l'eau et les déchets de 10.000 personnes en mer ?

Grâce aux témoignages, d'expert, d'ingénieurs, de commandants de bords, ce documentaire propose de plonger dans les entrailles de ces méga navires et comprendre les technologies qui leur permettent de fonctionner et de naviguer.