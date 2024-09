« Le premier champ de bataille d'Europe » sur ARTE samedi 7 septembre 2024 (vidéo)

Dans le nord de l'Allemagne, la vallée fluviale de Tollense a été le théâtre d'une bataille ayant fait plusieurs centaines de victimes, il y a près de trois mille ans. Sur le site, les dernières découvertes des archéologues bouleversent notre connaissance de l'âge du bronze en Europe du Nord.

Découvert en 1996 par un archéologue amateur, le site de Tollense, dans le nord de l'Allemagne, est investi depuis 2007 par des équipes de chercheurs. Miraculeusement préservés dans le sol tourbeux au bord d'une paisible rivière – mais aussi dans son lit –, des milliers d'os, de crânes et d'armes n'attendaient que d'être retrouvés. Tous sont datés de la même période : 1 300 ans avant J.-C. Les victimes ? En majorité des hommes d'environ 25 ans, qui ont succombé à des blessures impressionnantes causées par des armes contondantes ou tranchantes. Trous béants dans les crânes ou pointe de silex fichée dans un humérus ont rapidement permis aux scientifiques d'écarter l'hypothèse d'un ancien site funéraire.

Considéré comme le théâtre de la première bataille rangée connue sur le sol européen, Tollense livre petit à petit ses secrets. Les vestiges, enfouis dans la rivière, d'un probable pont de bois et, sur la rive, d'un tronçon de chaussée, possiblement raccordé à un autre découvert à cinq kilomètres de là, donnent à penser que cette vallée que l'on croyait peu fréquentée a pu être une importante voie commerciale reliant à l'âge de bronze (soit entre 2 200 et 800 avant J.-C.) le nord de l'Europe au reste du monde – notamment méditerranéen, où les Mycéniens, les Hittites et les Égyptiens ont laissé des témoignages de la grandeur de leurs civilisations.

Tuerie de masse

"C'est une scène de crime : on travaille comme des policiers. On exhume les preuves et on essaie de comprendre ce qui s'est passé", explique l’archéologue Detlef Jantzen. Année après année, sous la truelle patiente des chercheurs, la tourbe noire de Tollense recrache les ossements de centaines de combattants dont on ne soupçonnait pas l'existence.

Suivant pour la première fois les fouilles menées sur le site depuis plus de vingt-cinq ans, ce documentaire donne la parole aux archéologues lancés sur les traces d'une tuerie de masse dont les motifs demeurent encore inconnus, mais dont certains vestiges mis au jour modifient notre connaissance de l'âge du bronze en Europe du Nord, période pour laquelle, jusqu’alors, aucune preuve archéologique de bataille n’avait encore été découverte.

Un document réalisé par David Starkey, raconté par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française.