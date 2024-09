"Les héros de la route" : La Normandie sous haute surveillance, dimanche 8 septembre 2024 sur C8

Dimanche 8 septembre 2024 à 21:20, C8 diffusera un nouveau volet de la série documentaire "Les héros de la route" : « La Normandie sous haute surveillance ».

Les routes et autoroutes de toute la France sont le lieu de beaucoup de trafics en tout genre et le lieu de comportements routiers irresponsables.

En Normandie a Neufchâtel en Bray, près de Rouen, Jérémy, gendarme, devra porter secours à ses collègues. Une intervention a mal tourné et leur véhicule a été accidenté en pleine forêt.

Pour les dépanneurs, chaque intervention est une course contre la montre… et un défi technique. Bruno dirige une des sociétés les plus importantes de la région. Avec ses équipes, il doit faire face à toutes les situations, même les plus imprévues.