« Vaison-la-Romaine, mémoires d'une crue » sur France 3 lundi 9 septembre 2024

Trente ans après, France 3 revient sur un drame qui a ému la France entière avec la diffusion du documentaire « Vaison-la-Romaine, mémoires d'une crue » diffusé lundi 9 septembre 2024 à 22:45.

Le 22 septembre 1992, une terrible crue dévaste Vaison-la-Romaine et ses alentours. Bilan : une quarantaine de morts.

Une catastrophe dont les images sont restées gravées dans la mémoire collective nationale : l’image des voitures emportées par l’Ouvèze et s’encastrant sous le pont romain. Des images d’hélitreuillage de gens réfugiés sur le toit de leur maison. Des images de désolation enfin, qui ont déclenché un immense émoi dans tout le pays. Avec des témoins du drame et grâce à des images amateurs inédites, ce film fait le récit de cette tragédie et de l’onde de choc qui a suivi, provoquant un tournant majeur dans notre rapport aux catastrophes naturelles.

En trente ans, le Vaucluse et, plus largement, la France ont tiré les leçons de la catastrophe, avec une remise en cause globale de notre façon d’aborder les politiques de prévention des inondations. Maîtrise de l’urbanisation, apprentissage de la culture du risque, gestion du stress post-traumatique, etc. Des modèles exemplaires ont été mis sur pied pour permettre aux autorités d’anticiper au mieux les prochaines crues, de repenser la gestion de crise et d’améliorer la prise en charge des sinistrés.

À Vaison-la-Romaine, les mémoires sont encore vives et douloureuses, mais l’heure est à la résilience et à l’élaboration d’un récit commun. Se souvenir et se relever sont les deux maîtres mots choisis pour se défaire de l’étiquette de « ville-martyre » et envisager l’avenir sous des meilleurs auspices. Mais rien n’empêchera de telles catastrophes naturelles de se reproduire. À Vaison comme ailleurs, il va falloir apprendre à vivre avec les colères de la Nature.

Un document écrit et réalisé par Myriam Elhadad.