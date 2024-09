"Une maison, une légende" : Le président Giscard et le château d'Estaing, dimanche 8 septembre 2024 sur France 5

Dimanche 8 septembre 2024 à 20:30, France 5 rediffusera un numéro de la collection documentaire "Une maison, une légende" consacré cette semaine à Valéry Giscard d’Estaing.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

Le président Giscard et le château d'Estaing

Quand on est monté aussi haut qu’on en rêvait, même si on n’y est pas resté aussi longtemps qu’on le souhaitait, que reste-t-il à vivre ? Pourquoi se lancer, à l’âge vénérable de 79 ans, dans le rachat et la restauration d’un château médiéval du nord de l’Aveyron ? Que venait chercher le président Giscard en redonnant sa beauté et son lustre au château d’Estaing ?

Estaing, avant d’être un château et un village au bord du Lot, c’est d’abord, pour le jeune Valéry, né en 1926, un nom de famille qui s’est éteint avec son aïeule, Lucie Marie d’Estaing. C’est Edmond Giscard, le père de Valéry, qui a redonné vie à ce nom.

Le village d’Estaing s’étend autour du château et le Lot qui traverse la vallée coule à ses pieds. La demeure est spectaculaire par ses pièces comme le salon de famille, la chapelle, mais plus particulièrement par ses terrasses, sa tour, ses passages, ses points de vue sur les toits de la ville par lesquels l’ancien président pouvait voir Estaing.

C’est ici que le président a choisi de laisser son empreinte. C’est ici aussi qu’il a révélé des aspects méconnus de sa personnalité...