« Mauvaise langue » : Document qui brise le tabou de la langue arabe sur France 2 mercredi 11 septembre 2024

À voir dans la case documentaire "Infrarouge" de France 2 mercredi 11 septembre 2024 à 22:50, « Mauvaise langue » un film de Jaouhar Nadi et Nabil Wakim.

La communauté arabophone en France est celle qui transmet le moins sa langue d’origine.

Alors que l’arabe est la deuxième langue la plus parlée du pays, avec entre 3 à 4 millions de locuteurs, elle n’est enseignée que dans 3 % des collèges et des lycées, moins que le russe et le chinois !

Pourquoi les enfants d’immigrés venus de pays arabes ne parlent-ils pas la langue de leurs parents ? Pourquoi tant de Français de culture arabe ont-ils honte de leur langue maternelle ?

Pourquoi chaque débat politique sur l’apprentissage de l’arabe à l’école républicaine se transforme en pugilat ? Pourquoi l’arabe est-il vécu comme un tabou… une mauvaise langue ?

Nabil Wakim, journaliste au Monde, né au Liban, est arrivé en France à l’âge de 4 ans. Il a appris le français, puis il a oublié sa langue maternelle. À 40 ans, il a décidé d’explorer son propre rapport à cette langue, celle qui devrait être la sienne mais qu’il n’arrive ni à parler ni à apprendre.

Avec Jaouhar Nadi, le réalisateur du documentaire, Nabil Wakim part à la rencontre d’anonymes, mais aussi de personnalités comme Najat Vallaud-Belkacem ou la comédienne Sabrina Ouazani, pour faire entendre une parole souvent tue sur le malaise intime à parler sa propre langue, quand il s’agit de l’arabe.