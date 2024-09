« Une vie parmi les éléphants » portrait de Iain Douglas-Hamilton sur ARTE samedi 14 septembre 2024

Samedi 14 septembre 2024 à 20:55, ARTE vous proposera le portrait chaleureux d'un homme hors du commun qui a dévoilé au monde l'intelligence et la sensibilité des éléphants, et a lutté pour leur survie.

Iain Douglas-Hamilton n’a que 23 ans lorsqu’il part en Afrique étudier les éléphants sauvages. Il est alors un des premiers à s’intéresser à leur comportement dans leur milieu naturel lorsque pour sa thèse, il choisit, en 1965, de s’installer dans le parc naturel de Manyara en Tanzanie.

À une époque où les éléphants étaient le plus souvent scrutés à travers le viseur d'un fusil, sa démarche est pionnière. La population de l'espèce compte alors plusieurs millions d'individus et Iain se consacre à comprendre les déplacements et l'organisation sociale des hardes. Mais après des années d'observation et de vie harmonieuse, avec sa femme et ses filles qui grandissent entourées des animaux, Iain voit son rêve virer au cauchemar.

Au début des années 1980, l'explosion du commerce de l'ivoire pousse certains États à organiser un massacre en règle, et le braconnage s'emballe. Dès lors, la mission du zoologiste de transforme : d'observateur scientifique, il devient militant actif dans la protection de l'espèce. Prenant tous les risques, il se retrouve en première ligne en Ouganda, s’implique pour empêcher les massacres et multiplie les interventions pour sensibiliser l’opinion et les politiques afin de mettre fin à ce commerce meurtrier.

L'homme éléphant

Iain Douglas-Hamilton a aujourd'hui passé les 80 ans, bon pied bon œil, malgré quelques frayeurs dues à sa fréquentation intime des géants de la savane et un grave accident causé par des piqûres d'abeilles. Il vit maintenant au Kenya, à Samburu, siège de Save the Elephants, l'ONG qu'il a créée en 1993. Les pachydermes sont aujourd'hui estimés à 415 000 en Afrique, mais sans lui, ils seraient bien moins nombreux. Pilote d'avion émérite, leur inlassable défenseur poursuit son étude de leur population grâce à un système de colliers émetteurs qui aide son équipe à leur préserver un espace favorable.

Riche d'archives personnelles en Super-8 et des témoignages de sa famille, qui a traversé les années de bonheur comme de lutte, ainsi que de l’éthologue Jane Goodall, spécialiste des chimpanzés qui partageait la même approche d’observation en milieu naturel, ce film retrace la vie hors norme d'un homme parmi les éléphants, et son engagement auprès d'une espèce dont la richesse comportementale reste toujours à explorer.