« La tragique histoire de Fritz l'éléphant » sur ARTE samedi 14 septembre 2024

À travers le triste destin d'un éléphant de cirque célèbre en son temps, victime d'une vie d'exploitation et de souffrances, une réflexion étayée sur l'évolution de notre rapport aux animaux. à découvrir sur ARTE samedi 14 septembre 2024 à 22:25.

Au milieu du XIXe siècle, alors que l'expansion coloniale atteint son apogée, un jeune éléphant d'Asie entame un périple aussi extraordinaire que tragique.

L'animal a sans doute été arraché à la nature quelque part entre Calcutta et l'île britannique de Ceylan, comme des centaines de ses congénères, avant de traverser l'océan pour gagner un port d'Europe – probablement Hambourg – et de se retrouver entre les mains d'un de ces marchands d'animaux sauvages dont l'activité est alors en plein essor.

Baptisé Fritz, il rejoint New York et la ménagerie du cirque américain Barnum, pour être dressé à exécuter des tours aux côtés d'animaux savants, d'acrobates et autres "phénomènes de foire" au sein du spectaculaire "Greatest Show on Earth".

Pendant quinze ans, Fritz, ballotté de ville en ville, sera brutalisé par ses dresseurs pour rester docile. Jusqu'à un jour de 1902 où, au cours d'une tournée en France, le pachyderme se rebelle en pleine rue…

Du point de vue de l'animal

Documenté par bribes à travers des articles de presse, des photos et d’autres archives, les tribulations de Fritz, qui aura traversé deux fois l'Atlantique avant de finir derrière une vitrine du musée des Beaux-Arts de Tours, ouvrent sur une passionnante histoire du point de vue de l'animal. Les éclairages d'historiens spécialisés – notamment, côté français, Éric Baratay ou Violette Pouillard – racontent la naissance de l'exploitation mondialisée des animaux sauvages à une époque où, entre révolution industrielle et toute-puissance de la logique coloniale, le goût pour l'exotisme semblait autoriser les pires maltraitances.

Ce regard contemporain porté sur le cas de Fritz dit aussi, en creux, l'évolution des mentalités sur la condition animale et de notre rapport au vivant.