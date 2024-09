"Wheeler Dealers France", restauration d'une Renault Clio V6 lundi 16 septembre 2024 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 16 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault Clio V6.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x02 • Renault Clio V6



S'il y a bien un youngtimer à collectionner d'urgence, c'est la Renault Clio V6 ! C'est une sportive atypique, issue de la compétition et commercialisée au début des années 2000. De la classique Clio qui sillonne nos rues, il ne reste que le nom. Beaucoup plus large et agressive que la citadine, elle embarque surtout un V6 qui développe 255 ch !

Et c'est justement ce V6 qui va donner des sueurs froides à Aurélien, ou plutôt un coup de chaud. Puisqu'il va carrément falloir le sortir de la voiture pour se lancer dans un gros chantier : la distribution ! Il faudra également travailler sur le train avant, trouver des pièces manquantes sans oublier l'esthétique qu'il va falloir soigner.

Mais si Aurélien et Gerry s'investissent autant, c'est qu'une Clio V6 en parfait état se revend aujourd'hui plus de 60 000 euros !