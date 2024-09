Le documentaire « Kaizen » d'Inoxtag sera diffusé sur TF1 mardi 8 octobre 2024 à 23:30

Le documentaire événement « Kaizen », la vertigineuse aventure de vie d’Inoxtag, de la préparation à l’ascension de l’everest, sera diffusé sur TF1 mardi 08 octobre 2024 à 23:30 après "Koh-Lanta".

Ce documentaire retrace l’aventure et la transformation d'Inoxtag, ce jeune YouTuber de 22 ans aux 26 millions d’abonnés, qui a décidé de réaliser un rêve : gravir l’Everest en un an. L’histoire d’une quête, d’un changement de soi. Un véritable parcours initiatique pour montrer que rien n’est impossible si l’on s’en donne les moyens, quels que soient ses objectifs.



Les questions ultimes : Inoxtag a-t-il réussi à atteindre le plus haut sommet du monde ? Comment cette aventure hors norme l'a-t-elle transformé ?

Avec l’accompagnement d'une équipe d'experts, dont Mathis Dumas, guide de haute montagne, Inoxtag livre une aventure humaine exceptionnelle, pleine de résilience et de dépassement de soi.

Entre moments de doute, humour et persévérance, ce documentaire inspirant nous rappelle que rien n’est impossible si on s’en donne les moyens.