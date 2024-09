"Wheeler Dealers France", restauration d'une Ferrari F355 Berlinetta lundi 23 septembre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 23 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Ferrari F355 Berlinetta.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x03 • Ferrari F355 Berlinetta

Parmi les supercars qui ont marqué les esprits, la Ferrari F355 Berlinetta ! Avec ses lignes affutées, ses feux escamotables et son V8 de 380 ch, c'est une véritable icône des années 90 ! Et si elle a rencontré un vrai succès lors de sa commercialisation, elle remporte aujourd'hui le même engouement auprès des collectionneurs.

Gerry a donc sauté sur l'occasion et acheté un superbe exemplaire gris. Esthétiquement, rien à dire. Mécaniquement... c'est une autre affaire, il y a du boulot ! Aurélien va devoir sortir le gros V8 pour s'occuper de toute la distribution, revoir le système de suspension pilotée, s'occuper du frein à main défaillant, rénover des éléments intérieurs...

Un sacré pari car la moindre pièce Ferrari coûte une véritable fortune ! Mais une fois remis en état, ils pourraient bien se faire un joli bénéfice car un exemplaire irréprochable peut atteindre plus de 100 000 EUR sur le marché de l'occasion !