« Les 5 vies de la Terre » Les plantes / L'homme sur France 5 jeudi 26 septembre 2024 (vidéo)

Jeudi 26 septembre 2024 à partir de 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvrir les deux premiers épiside de la série documentaire « Les 5 vies de la Terre ».

« Les 5 vies de la Terre » explore notre planète et son histoire, ainsi que son caractère unique dans le système solaire.

La série présente une biographie de notre planète, révélant les moments les plus épiques de son histoire astronomique et géologique, des premières secondes de son existence jusqu’à l’arrivée des êtres humains.

En explorant les montagnes, le fond des océans, les cratères, les vallées et les roches de la croûte terrestre, on peut lire l’histoire des nombreuses vies de notre Terre et son évolution jusqu’à celle que nous connaissons aujourd’hui.

21:05 Les 5 vies de la Terre Les plantes

Nous pensons souvent que c'est la glace, le feu ou d'autres éléments qui ont forgé et transformé la Terre, mais il existe une force tout aussi puissante qui a changé le destin de notre planète : celle des plantes.

Voici l’histoire merveilleuse d'un enfer stérile et inhospitalier devenu un véritable paradis pour la vie, une vibrante planète verte. C’est une histoire d'invasion. Au commencement il y a les algues marines, elles-mêmes issues des premiers organismes apparus dans les cheminées hydrothermales. L’évolution les a dotées d’une incroyable capacité qui leur permet d’exploiter directement la lumière du soleil : la photosynthèse. Si les algues marines ne sont pas tout de suite prêtes à faire le grand saut vers la terre ferme, elles peuvent en revanche s’adapter à un environnement moins radicalement différent du leur : l’eau douce. Les algues colonisent donc d’abord les lacs, ruisseaux et rivières. Et c’est à partir de là, il y a 500 millions d’années seulement, qu’elles commencent leur lente migration vers la terre.

Dès lors qu’elles quittent la protection de l’eau, les plantes se nourrissent du tissu même de la terre. Elles ont un pouvoir de « terraformation », elles changent une roche stérile en un sol vivant. Les plantes se dotent ensuite de feuilles pour s’adapter au bouleversement atmosphérique qu’elles ont provoqué. Pour se faire une place au soleil, commence alors une véritable course qui, une fois de plus, métamorphosera le paysage de notre Terre. Les plantes s’imposent sur tous les continents jusqu’à les dominer entièrement.

21:55 Les 5 vies de la Terre L'homme

Notre histoire commence il y a 66 millions d’années avec l’impact catastrophique de la météorite qui met fin au règne des dinosaures. « L’hiver d’impact » qui va suivre éradique la quasi-totalité des espèces vivantes sur notre Terre, qui se retrouve privée d’une bonne partie des rayons du Soleil qui atteignaient jusqu’alors sa surface. Elle se change en un monde sombre et froid. Mais une famille d’animaux va tirer son épingle du jeu, une espèce capable de s’adapter, et suffisamment inventive pour émerger dans ce nouveau monde hostile : les mammifères.

Après une série d’événements géologiques et climatiques extrêmes, les mammifères évoluent vers les premiers primates. Ces derniers vont s’épanouir dans les forêts tropicales nouvellement formées, puis évoluer vers les premiers humains qui émergent dans la vallée du Rift en Afrique de l’Est.

Aujourd’hui, la Terre est un monde humain, peuplé de 8 milliards d’habitants. Et nous avons désormais plus d’impact sur la planète que tout autre processus naturel. Avec environ la moitié des terres habitables du globe dévolues à l’agriculture, notre confiscation des espaces naturels a des conséquences d’une gravité sans précédent. Nous sommes la première espèce capable de lire le passé de la Terre, mais il nous appartient également d’écrire son avenir.