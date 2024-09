« La fabrique du rêve » immersion dans le monde de la mode sur Culturebox jeudi 26 septembre 2024

Jeudi 26 septembre 2024 à partir de 21:00, Culturebox diffusera « La fabrique du rêve » une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Nick Green et Camilla Hall.

Une série sur l’histoire fascinante et dramatique des empires de la mode et, derrière le glamour des défilés, celle des groupes rivaux LVMH et Gucci qui ont transformé en profondeur l’industrie du luxe à Paris, Milan, Londres et New York.

Une pièce en 4 actes dans laquelle nous découvrons les rôles prépondérants d’Anna Wintour, Bernard Arnault, François Pinault et l'ascension fulgurante des plus grands créateurs : John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen et Tom Ford.

Grâce à des archives inédites et la collaboration de témoins de premier rang, nous découvrons les ateliers des plus grandes maisons de haute couture, l’univers impitoyable des défilés, les coulisses de la rédaction de Vogue et les stratégies déployées pour se livrer une véritable guerre des marques.