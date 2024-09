« Bayesian : les mystères du naufrage du superyacht » sur RMC Découverte jeudi 26 septembre 2024

Jeudi 26 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Bayesian : les mystères du naufrage du superyacht ».

Dans la nuit du 18 août 2024, un événement météorologique exceptionnel a frappé le superyacht « Bayesian » alors qu'il était ancré près du port de Porticello, en Sicile. Une trombe marine, accompagnée de vents violents, a provoqué la rupture du mât de 76 mètres, entraînant le naufrage rapide du navire. Parmi les vingt-deux personnes à bord, quinze ont survécu en se jetant à l'eau, mais sept autres, dont son richissime propriétaire Mike Lynch et sa fille Hannah, n'ont malheureusement pas survécu.

Pourquoi l'équipage n'a-t-il pas anticipé cette tempête ? Comment un yacht aussi imposant a-t-il pu couler aussi rapidement ? Était-ce dû à un défaut de conception ou à une erreur humaine ? Ce documentaire explore ces questions en profondeur, en s'appuyant sur des témoignages émouvants, des analyses d'experts et des images exclusives.

Enfin, dans un contexte où le réchauffement climatique accentue les phénomènes météorologiques extrêmes, est-il encore sûr de prendre la mer ? Les événements météorologiques violents, tels que les trombes marines, deviennent-ils de plus en plus fréquents et dangereux par rapport aux siècles précédents ? Quel est l'impact du changement climatique sur la sécurité en mer ?