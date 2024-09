« Pompéi, ses nouveaux secrets » série documentaire diffusée sur ARTE samedi 28 septembre 2024 (vidéo)

Toujours aussi fascinante, la ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire. Suivant la plus importante campagne de fouilles des vingt dernières années, cette série documentaire présente ses incroyables découvertes sur la vie quotidienne et le destin des individus qui ont vécu la catastrophe.

Ensevelie sous un déluge de cendres et de pierres ponces, souvent figée dans un parfait état de conservation depuis près de deux millénaires, Pompéi n’a pas fini de livrer ses secrets.

Cette série en trois parties suit pas à pas, grâce à un accès exclusif, les fouilles les plus importantes menées sur le site depuis plus de vingt ans.

Récompensés pour la patience et la méticulosité de leurs recherches, les archéologues italiens vont de surprise en surprise : un fournil, une laverie, une maison cossue et ses ornements, une fresque représentant une pizza ou, plus macabre, des corps d’esclaves piégés par l’éruption du Vésuve émergent d’un passé enfoui. Ces récentes découvertes offrent une vision un peu plus précise de la vie dans cette ville voisine de Naples et de son organisation sociale.

Grâce à de nombreux entretiens et des animations stylisées inspirées de fresques de l’époque, cette série revient sur les circonstances du drame. À travers les destins d'individus réels qui ont vécu la catastrophe, elle fait partager les derniers instants d’une cité pour qui la fin du monde a pris la forme d’un gigantesque nuage noir.

20:50 Partie 1 Des corps et des vies

Pompéi fascine des millions de visiteurs chaque année. Mais sur le site de la ville détruite en 79 de notre ère par l’éruption du Vésuve, un tiers du périmètre reste encore à explorer. Dans la partie nord, un pâté de maisons est en cours d’excavation sous la direction d’une équipe de chercheurs italiens : l’Insula 10. Très vite, les fouilles mettent au jour un four en briques de dimensions inhabituelles, bien trop grand pour un usage domestique. Un examen plus approfondi révèle qu'il faisait partie d'une boulangerie prospère qui pratiquait la vente en gros. Dans une petite pièce à proximité, les archéologues découvrent trois squelettes aux os brisés, probablement des esclaves écrasés par l’effondrement du toit. L’universitaire Nicolas Monteix, spécialiste des boulangeries de l’Italie romaine, détaille la condition de ces travailleurs asservis qui faisaient tourner l’économie locale. Dans un bâtiment attenant, une luxueuse résidence révèle des fresques uniques…

21:45 Partie 1 La fuite



Les fouilles se poursuivent au cœur de l’îlot urbain jusqu’ici inexploré. Les archéologues italiens s’affairent à dégager les débris volcaniques dans ce qui fut un quartier prospère. Ils ont mis au jour un harnais de cheval mais ne trouvent pas les restes de l’animal : a-t-il réussi à s'échapper de Pompéi au tout début de l’éruption ? Le professeur Steven L. Tuck, de l'université de Miami, se joint à l'équipe pour retrouver la trace de ceux qui ont pu fuir la cité et déterminer le nombre de personnes qui vivaient à Pompéi. Une inscription sur une tombe semble indiquer que la population était plus proche de 30 000 habitants que des 10 000 à 12 000 estimés – une fourchette pourtant validée depuis longtemps par les historiens. Sur le chantier de fouilles, un bâtiment résidentiel dévoile encore plus de faste, et les archéologues collectent des indices sur l’identité de son riche propriétaire.

22:45 Partie 1 Les dernières heures

Sur le site des fouilles, les excavations se concentrent dans une grande villa à côté du fournil et de la blanchisserie. C'est là, sous un escalier, que l'équipe de chercheurs découvre des dessins de gladiateurs au combat, esquissés au charbon de bois. Les archéologues pensent que l’auteur a dû dessiner ces scènes juste avant l'éruption. Découverte après découverte, ils reconstituent la vie dans ce quartier de Pompéi et s’interrogent sur ce que furent les dernières heures des résidents. Du riche propriétaire aux travailleurs asservis, ont-ils vu venir le danger et ont-ils pu s’enfuir ?