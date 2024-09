"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Peugeot 205 CJ lundi 30 septembre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 30 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Peugeot 205 CJ.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x04 • Peugeot 205 CJ

S'il est un cabriolet populaire qui a fait chavirer le coeur de toute une génération, c'est bien la Peugeot 205 Cabriolet ! Modèle iconique de la marque au lion dans les années 80, elle a une bouille reconnaissable entre mille, et un capital sympathie qui dépasse les frontières de l'hexagone.

Cette fois, Aurélien et Gerry ont une mission très particulière : trouver un exemplaire sain et en faire un véritable bijou afin qu'il devienne LE cadeau d'anniversaire surprise d'un mari amoureux, pour son épouse. Le tout dans une enveloppe très limitée de 6000EUR !

Notre duo au grand coeur se lance dans un pari risqué, car ils n'ont que 15 jours pour faire d'une mamy de 30 ans d'âge à la mécanique défraichie, un collector fun et craquant à l'aspect rutilant. Rénovation de la boîte de vitesse et de l'alternateur, remplacement du carburateur, redressage des bosses de la carrosserie, peinture complète et capote neuve...

Réussiront-ils à être prêts pour le jour J ?