« Israël et Gaza, une année en enfer » : des témoignages à vif diffusés sur ARTE mardi 1er octobre 2024

Israéliens et Palestiniens racontent l’attaque du 7 octobre 2023, perpétrée par le Hamas, et les bombardements incessants qui frappent Gaza depuis. Des témoignages à vif, documentés par des vidéos amateures d’une rare violence, à découvrir sur ARTE mardi 1er octobre 2024 à 20:55.

Le 7 octobre 2023, les brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, franchissent la barrière de sécurité entre la bande de Gaza et Israël, assassinent des militaires dans les bases voisines, des habitants des kibboutzim alentour, ainsi que des participants du festival de musique Nova, et prennent plus de 250 personnes en otage. Avec un bilan de près de 1 200 morts, en majorité des civils, l’attaque provoque une onde de choc dans le pays, réveillant le traumatisme de l’Holocauste.

Gali, mère de trois enfants, a vu sa fille assassinée sous ses yeux et son mari, enlevé. Agam, jeune fille de 17 ans, a été kidnappée avec sa mère et ses deux frères après que son père et sa sœur ont été tués. Shoham a réussi à s'enfuir lors de l’attaque du festival de musique.

De l’autre côté de la frontière, la riposte de l’armée israélienne ne tarde pas, faisant des dizaines de milliers de morts parmi la population gazaouie, et forçant des centaines de milliers de personnes à se réfugier dans le sud de cette bande de 360 kilomètres carrés.

Ibrahim, photographe palestinien, a été grièvement blessé et a perdu une partie de sa famille dans un bombardement. Armé de sa caméra, il documente l’enfer dans lequel sont plongés ses compatriotes.

Ayant perdu son père, son frère et sa maison, Ghada, une jeune femme qui voulait fonder son entreprise, n’a désormais plus qu’une ambition : rester en vie.

Année sanglante

Après avoir couvert la guerre en Ukraine avec Les survivants de Marioupol et Ukraine – Les enfants volés, Robin Barnwell donne la parole aux Israéliens et Palestiniens qui ont vécu dans leur chair l’attaque du Hamas et l’année sanglante qu'elle a engendrée.

Révélant la peur et les ressentiments grandissants au sein des deux communautés, les témoignages recueillis ici, augmentés d’images à peine soutenables – prises par les téléphones portables des victimes et des témoins aussi bien que des bourreaux, et par des caméras de surveillance –, composent un documentaire puissant et nécessaire, qui rend hommage à toutes les victimes.