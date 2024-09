« 2001-2011 : la traque de Ben Laden » à revoir sur RMC Story mardi 1er octobre 2024 (vidéo)

Mardi 1er octobre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « 2001-2011 : la traque de Ben Laden » réalisé par Thibaut Martin.

20 ans après les attentats du 11 septembre, et 10 ans après la mort d’Oussama Ben Laden, découvrez toute la vérité sur la plus grande chasse à l’homme menée par la CIA. Des premiers officiers qui ont posé le pied en Afghanistan peu de temps après le 11 septembre, à la nuit où Ben Laden a été tué par la Seal Team 6, ce documentaire dévoile les secrets de la traque du terroriste le plus recherché de l’histoire.

Les attentats du 11 septembre 2001, d’une ampleur jamais vue, ont déclenché une opération d’une portée tout aussi hors norme, la mission “Jawbreaker”. L’objectif pour la CIA, retrouver la personne à l'origine de cette attaque, Oussama Ben Laden. Un jeu du chat et de la souris qui a duré 10 longues années.

La plupart des acteurs engagés dans cette opération, soumis au secret professionnel, n’avaient encore jamais parlé, jusqu’à ce jour. À présent grâce à leurs récits et interviews exclusives, le documentaire « 2001-2011 : la traque de Ben Laden » détaille les rouages d’une des actions militaires les plus méticuleuses.

Il aura fallu des années de surveillance, de recherches, de missions commandos périlleuses pour venir à bout du terroriste le plus recherché du monde, le 2 mai 2011.