« Les vivants - Mon cancer sans filtre » sur France 2 mardi 1er octobre 2024

À l'occasion d'Octobre rose 2024, France 2 diffusera, mardi 1er octobre 2024 à 22:40, « Les vivants - Mon cancer sans filtre » un document "Infrarouge" d'Hélène Lam Trong et Jérémy Bulté.

Comment vivre sa jeunesse quand la perspective de la mort s’y invite ? À l’âge où les autres se rejoignent en terrasse, occupent les pistes de danse le samedi soir et partagent leurs rêves d’avenir, Marriah, Lucie, Jolann et Victorine reçoivent le diagnostic qui va changer leur vie. Si l’insouciance s’envole au fil des chimios et des biopsies, leur rage de vivre reste intacte.

Ces quatre jeunes se servent des réseaux comme d’une arme pour dépasser leurs peurs et transcender leur combat contre le cancer.

Entre reels Instagram et trends TikTok, Les vivants se veut la chronique d’une époque où la maladie des 18-30 ans s’expose publiquement. Où le cancer devient la base d’une communauté numérique qui s’entraide et se soutient.