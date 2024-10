« Arizona : Le Nouveau Western » document de Martin Weill diffusé sur TMC mardi 8 octobre 2024 (vidéo)

Mardi 8 octobre 2024 à 21:25, TMC diffusera un nouveau document de Martin Weill : « Arizona : Le Nouveau Western ».

Il y a quatre ans, l’Arizona a choisi Joe Biden… à 10 000 voix près. Et cette année encore, c’est en partie là-bas que le match se joue. Sur cette terre de conquêtes, conservateurs et progressistes s’affrontent pour chaque poignée d’électeurs. Jeunes, Natives, Afro-Américains, Latinos… tous peuvent faire basculer l’élection, et désigner le vainqueur du duel Trump-Harris.

Au pied du mur avec le Mexique, l’Arizona est en première ligne de l’immigration, sujet numéro 1 de la campagne. C’est aussi LE bastion des “election deniers” : des trumpistes, persuadés d’avoir été volés en 2020, qui se préparent aux pires scénarios pour le 5 novembre.

Ces dernières semaines, Martin Weill et ses équipes ont suivi ceux qui vivent l’élection, de gré ou par la force des choses. Anthony, jeune ambassadeur conservateur, Julian, drag queen politique, ou encore Jim, rancher à la frontière mexicaine…

Plongée dans la bataille pour l’Arizona, western moderne pour la Maison Blanche.