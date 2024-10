« Harry Potter, les secrets enfin révélés » sur RMC Story mercredi 9 octobre 2024 (vidéo)

Mercredi 9 octobre 2024 à partir de 21:10, RMC Story diffusera « Harry Potter, les secrets enfin révélés », une série documentaire inédite en 6 épisodes réalisée par Brian Volk-Weiss.

Le sorcier orphelin créé par J.K. Rowling a conquis le monde, mais avant même la publication du premier livre, la Warner Bros. voyait déjà en lui une franchise prometteuse.

Mais comment faire décoller ce projet ambitieux ? Dans un hangar délabré au Royaume-Uni, une équipe de créateurs de magie du cinéma a commencé à bâtir un univers totalement nouveau, transformant le paysage cinématographique à jamais.

Avec une succession de réalisateurs, une panoplie de créatures fantastiques, une demande croissante en effets visuels et un casting en constante expansion, la saga Harry Potter a continué à captiver les spectateurs.

Entrez dans les coulisses et découvrez les secrets des défis, des menaces et des moments de tension palpitants que l’équipe a surmontés pour rendre la magie possible.

21:10 Épisode 1 Aux origines de la saga

En 1997, une jeune auteure du nom de J.K. Rowling publie son premier roman : “Harry Potter à l’école des sorciers”. Il rencontre tout de suite un succès fulgurant.

La Warner Bros saisit rapidement l’opportunité de porter la saga à l’écran, et afin de concrétiser ce projet ambitieux, elle fait appel à un réalisateur réputé pour son travail avec les enfants.

Dans ce premier épisode, plongez dans les coulisses des origines de cette saga emblématique. Découvrez comment elle a pris forme grâce à des adultes qui, en se comportant parfois comme des enfants, ont surmonté des défis inattendus, rendant la réalisation de ce rêve bien plus complexe que prévu.

22:05 Épisode 2 L'enfer du tournage

Après un travail acharné et de nombreux obstacles surmontés, l’équipe parvient finalement à boucler la réalisation du premier film, tout en amorçant déjà la production du second. Au fil du temps, des liens forts se tissent entre les acteurs, la production et les équipes techniques, formant ainsi une véritable famille soudée autour du projet.

Ensemble, ils repoussent les limites de la créativité pour faire rêver des millions d’enfants à travers la saga Harry Potter. Mais au moment où tout semble enfin bien engagé, l’équipe est frappée par la perte d’un membre de cette nouvelle famille.

23:00 Épisode 3 Nouveau réalisateur, nouveau départ

Après le décès tragique de Richard Harris, un nouveau réalisateur prend les rênes, confronté à plusieurs défis, dont celui de trouver un nouvel interprète pour Dumbledore et de raviver la magie authentique de Poudlard. L’équipe est mise à l’épreuve, alors que ce réalisateur tente d’apporter un ton plus sombre à la saga.

Harry Potter parviendra-t-il à survivre à ces circonstances difficiles et à maintenir son succès malgré ces changements ?

Les 3 derniers épisodes seront diffusés mercredi 16 octobre 2024 à partir de 21:10 sur RMC Story.

L'intégralité de cette serie documentaire sera disponible sur RMC BFM Play à partir du mercredi 9 octobre 2024.