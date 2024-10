"Les As des bonnes affaires" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur 6ter mercredi 9 octobre 2024

Mercredi 9 octobre 2024 à 21:10, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Les as des bonnes affaires".

Avec l’inflation, les Français sont devenus accros aux bonnes affaires : ventes aux enchères, discounters, seconde main ou encore destockeurs. Pour faire des économies mais aussi par conscience écologique, les consommateurs chassent en permanence les meilleurs bons plans !

Derrière ces prix alléchants se cachent des femmes et des hommes professionnels du destockage, de la seconde main ou des enchères. Leur défi : dénicher des produits du quotidien aux meilleurs prix !

Alimentation, électroménager, vêtements, décoration, ameublement, jouets ou voitures, comment ces pros des bonnes affaires parviennent-ils à négocier les prix les plus bas ? Ce sont tous ces secrets et bien d’autres qui vous seront révélés dans Les As des bonnes affaires.

21:10 Épisode 3

À Gap, Domitille a déniché un nouvel aliment star pour son magasin discount : l’amande. Un produit haut de gamme, qu’elle a négocié à prix cassé. Mais pour réussir à vendre cet aliment de luxe, elle doit être la moins cher sur le marché. Domitille décide donc d’envoyer une de ses salariées en mission d’espionnage chez son concurrent.

Dans le nouvel hôtel des ventes de Coulommiers, les clients sont au rendez-vous pour de nouvelles enchères « petits prix ». Maitre Valérie Bouvier mise beaucoup sur cette vente, mais les premiers lots ne partent pas… C’est finalement un objet inattendu qui lance la première vente. Mais cette surprise sera-t-il suffisante pour relancer les enchères ?

En Vendée, c’est le début des ventes privées dans le magasin discount de Justine et Alexandre. Les clients se bousculent pour profiter de 30 % de réduction supplémentaire sur des prix déjà bradés. Mais plusieurs objets se retrouvent endommagés pendant la livraison. Le duo va devoir faire face à des clients particulièrement mécontents…

22:00 Épisode 4

Dans le Périgord, Yasmina fait le pari de la nouveauté pour son magasin de vêtements seconde main. Pour attirer de nouvelles clientes, elle prépare un tout nouveau rayon spécial « tenues de cérémonie ». Mais un évènement va venir perturber Yasmina et son équipe : sous leurs yeux, une cliente va tenter de voler un vêtement…

Dans le Nord, Pierre travaille même le dimanche : il doit préparer une vente aux enchères XXL de voitures d’occasion. Il n’a pas le droit à l’erreur car un de ses fournisseurs a été déçu par la vente de la semaine dernière. Pendant huit heures, Pierre va tout donner pour tenter de vendre plus de 400 véhicules.

À Saint-Étienne, le magasin de déstockage d’électroménager de Michael peine à survivre. Avec la crise du pouvoir d’achat, même l’électroménager bradé est devenu trop coûteux. Le patron tente le tout pour le tout avec la mise en place d’un rayon « bazar » : des produits de tous les jours à des prix ultra-compétitifs. Sa stratégie sera-t-elle payante ?