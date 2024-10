« Collisions : chasseurs d'astéroïdes » sur France 5 jeudi 10 octobre 2024 dans "Science grand format" (vidéo)

Jeudi 10 octobre 2024 à 21:05, France 5 diffusera dans "Science grand format" le documentaire « Collisions : chasseurs d'astéroïdes » écrit et réalisé par Thomas Marlier et Guillaume Lenel.

Planétologues, astrophysiciens, géochimistes... les scientifiques du monde entier forment aujourd’hui un réseau de milliers de sentinelles qui traquent, observent et étudient les astéroïdes.

De quelques mètres à près de 1 000 kilomètres de diamètre, les astéroïdes ont longtemps été considérés comme du simple gravier spatial : ils sont les plus petits corps du système solaire.

Autrefois négligés par les astrophysiciens, ils sont aujourd’hui devenus un de leurs objets de préoccupation majeure. On les soupçonne d’être les éléments primordiaux du système solaire à l’origine de la formation des planètes, peut-être même d’être les graines qui sont aux sources de la vie sur Terre.

Et ils semblent aujourd’hui menacer de détruire l’humanité tout entière. C’est pourquoi les scientifiques ont organisé une défense planétaire dont le premier acte a été de détourner, à titre d’essai le 26 septembre 2022, un astéroïde (opération DART). La sonde spatiale européenne HERA complétera cette mission au cours du mois d’octobre 2024.

Des scientifiques de tous les continents collaborent pour les observer, les analyser et mettre sur pied des missions spatiales hors normes pour les atteindre.

Parmi eux, Patrick Michel, Directeur de Recherche au CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice et responsable scientifique de la mission Hera, est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de ces questions. Nous suivons à ses côtés une enquête méticuleuse à l’échelle du Système solaire, des plus petits fragments de roche venant des entrailles de notre Terre aux plus lointains objets du Système.

En scrutant à la loupe ces minuscules objets de l’espace, nous découvrons, par le petit trou de la serrure, la grande Histoire de notre Système solaire.

Les intervenants :

Nick Moskovitz, astronome, Observatoire de Lowell

Giovanni Zingo, collaborateur et consultant, École nationale supérieure de géologie

Patrick Michel, astrophysicien, CNRS, responsable scientifique, mission HERA

Eric Christensen, astronome, observatoire du Catalina Sky Center

Julia De Leon, planétologue, mission HERA, Institut d’astrophysique des Canaries

Andy Cheng, planétologue, mission DART APL/NASA

Naomi Murdoch, planétologue, ISAE-SUPAERO, missions DART et HERA

Elena Adams, ingénieure systèmes, mission DART APL/NASA

Seiji Sugita, planétologue, université de Tokyo

Tomoki Nakamura, cosmochimiste, Université du Tohoku

Ian Carnelli, manager, mission HERA, ESA

Andrea Pellacani, ingénieur en contrôle spatial, mission HERA.