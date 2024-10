« La bande son des années 90 » un voyage dans le temps sur France 3 vendredi 11 octobre 2024

Vendredi 11 octobre 2024 à 21:05, France 3 vous proposera un voyage dans le temps vif et mouvant avec « La bande son des années 90 », un documentaire musical réalisé par Sylvain Bergère.

Ce documentaire inédit nous plonge dans la décennie 90, la dernière avant le nouveau millénaire, mêlant à la fois l’actualité et sa bande son.

Des boys bands aux Spice Girls, de Nirvana à Corona, de la techno à Patrick Bruel, de NTM à Johnny qui « allume le feu », on va se rappeler ensemble de notre premier téléphone portable, de nos premiers pas sur Internet, des baggys et des tamagoshis.

De Florent Pagny à MC Solaar, de Céline Dion à Axelle Red, on chantera au concert d’1 2 3 Soleil dans une France unie, celle de Zidane, et on revivra les moments les plus forts des années 90 avec les « zapping » de l’époque.

Cette décennie démarre avec la chute du mur de Berlin, sur un immense espoir et une envie de renouveau, et se termine avec la chute des tours jumelles de New York, le chaos à l’aube d’un nouveau millénaire.

Un film truffé d’images d’archives, ponctué de souvenirs et d’anecdotes de certains grands témoins de la décennie 90 : Florent Pagny, Patrick Bruel, Étienne Daho, Gaëtan Roussel, MC Solaar, Axelle Red et Pascal Nègre.