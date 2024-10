« Temple solaire : l'enquête impossible » à revoir sur TMC vendredi 11 octobre 2024 (vidéo)

Vendredi 11 octobre 2024 à partir de 21:25, TMC rediffusera « Temple solaire : l'enquête impossible », une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Raphaël Royer & Nicolas Bréneol.

« Temple solaire : l’enquête impossible » est une série documentaire feuilletonnante racontée comme un polar qui revient sur l’incroyable histoire de la secte de l’Ordre du Temple Solaire.

Après une série d’évènements funestes et mystérieux, des policiers suisses, français, québécois et trois journalistes se lancent dans une enquête internationale pour comprendre l’incompréhensible. De fil en aiguille, entre étranges rencontres et pièces à conviction, ils remontent la piste d’une des sectes les plus obscures et fascinantes des années 80 et 90.

Suspense, rebondissements et tragédie, cette série déroule une enquête hors norme et révèle la mécanique implacable du discours sectaire. Comment en arrive-t-on à croire en l’existence d’une vérité parallèle ?

Avec les acteurs principaux de l’affaire, journalistes Arnaud Bédat, Gilles Bouleau, Bernard Nicolas, enquêteurs, juge d’instruction mais également des ex-membres de la secte Evelyne Brunner, Yannick Jaulin, Michel Friedli, Sylvain Ostiguy dont le célébre chef d’orchestre Michel Tabachnik, des archives d’époque exceptionnelles, nous revivons cette affaire retentissante qui a profondément marqué les esprits et son époque.

Les deux premières parties « Massacres ou suicides ? » et « Les origines » seront diffusées vendredi 17 juin à 21:15 sur TMC.

La série est immédiatement disponible dans son intégralité pour les anonnés à l'offre MyTF1 Max.