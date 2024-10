« Angkor et le trésor oublié des Khmers » sur ARTE samedi 12 octobre 2024

Samedi 12 octobre 2024 à 20:55, ARTE diffusera « Angkor et le trésor oublié des Khmers » un document inédit réalisé par Candida Hill.

Petit pays enclavé du Sud-Est asiatique, le Laos faisait partie il y a plus d’un millénaire de l’immense empire khmer.

Dans le village de Nong Hua Thong, un paysan a fait en 2009 une étonnante découverte en bêchant son champ : soixante pièces d’orfèvrerie finement ouvragées, provenant d’aires culturelles diverses. En 2023, pour la première fois, une équipe internationale de chercheurs est autorisée à les étudier. De quelle époque ces précieux artefacts datent-ils ? Pourquoi ont-ils été cachés ? Que révèlent-ils de la société qui les a produits ?

Préservées dans une chambre forte sécurisée, où les archéologues ont installé leur laboratoire, dans la ville voisine de Savannakhet, les pièces sont examinées une à une, tout comme les 1 800 fragments qui les accompagnaient.

Dans la foulée, de nouvelles fouilles sont entreprises près du lieu de leur découverte, sous la direction de Nicolas Nauleau, associé à l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Bientôt, les vestiges d’une habitation sont mis au jour. Mais les chercheurs ne sont pas au bout de leurs surprises…

Du Laos à Angkor

Quatorze ans après la découverte au Laos d’un trésor représentant au total 24 kilos d’or, d’argent et de pierres précieuses, mis sous clé jusque-là par les autorités du pays, une équipe internationale composée d’archéologues, de conservateurs et de scientifiques se penche pour la première fois sur l’histoire de ces objets.

De leurs premières hypothèses en laboratoire jusqu’à l’expédition qui conduit certains d’entre eux au sommet du Phu Kao – une montagne sacrée pour les hindous –, et au monumental site religieux de Vat Phu qui s’étend à ses pieds, ce documentaire accompagne les chercheurs dans leurs découvertes, lesquelles ouvrent une nouvelle fenêtre sur les origines du puissant empire khmer.

Société guerrière et sophistiquée, la civilisation khmère a rayonné dans la péninsule indochinoise entre le IXe et le XIVe siècle. Elle nous a légué, dans l'actuel Cambodge, l’immense cité médiévale d’Angkor, qui fut en son temps l'une des plus grandes villes de la planète.