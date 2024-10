« Insurgées ! Les résistantes du ghetto de Varsovie » sur France 5 dimanche 13 octobre 2024

Dimanche 13 octobre 2024 à 23:25 dans "La case du siècle", France 3 diffusera « Insurgées ! Les résistantes du ghetto de Varsovie », un document réalisé par Rafaël Lewandowski.

À la lumière de nouvelles recherches et découvertes historiques en cours, 80 ans après les faits, ce double récit ravive de manière inédite la mémoire d’une culture dont l’importance, la diversité et la richesse ont fait l’objet d’un anéantissement sans précédent.

Il y a à peine un peu plus de 80 ans, en avril 1943, éclate à Varsovie l’une des premières révoltes armées contre les nazis en Europe occupée. Héroïque, elle est lancée avec très peu de moyens par ceux-là mêmes que le Troisième Reich considère comme des sous-hommes voués à l’extermination. Désespérée, elle se déroule avec une rage inouïe au cœur même des territoires les plus violemment touchés par la barbarie hitlérienne. Vouée à l’échec, elle sera cependant élevée par la suite au rang d’événement majeur de la Seconde Guerre mondiale.

Les quelques images et récits de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie sont aujourd’hui légendaires. À tel point que dans l’inconscient collectif, cette révolte en a été réduite à sa portée symbolique ; celle d’un acte de dignité suicidaire, mené par quelques combattants mythiques dont certains, peu nombreux, ont survécu par miracle. On en oublie souvent que le soulèvement a eu un avant et un après ; qu’il a été un acte de résistance longuement préparé et porté par des milliers de jeunes militants juifs dont on a malheureusement souvent perdu la trace ; et que les femmes y ont joué un rôle primordial.

L’histoire de deux d’entre elles, qui ont survécu à l’extermination de leur peuple, Cywia Lubetkin et Rachela Auerbach, permet de revisiter l’Insurrection du Ghetto de Varsovie pour mieux en comprendre non seulement la nature, les acteurs et le déroulement, mais aussi les origines et les conséquences.