"Notre Histoire de France" : les épisodes 3 & 4 diffusés France 2 mardi 15 octobre 2024 (vidéo)

Mardi 15 octobre 2024 à 21:05, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Notre Histoire de France", une série documentaire-fiction racontée par Tomer Sisley.

De la Gaule antique à la Renaissance, du façonnement d'un peuple et d'un territoire à la naissance d'une puissante nation, les épisodes de Notre histoire de France racontés par Tomer Sisley couvrent plus de seize siècles en six épisodes répartis sur trois soirées événementielles.

Six récits emblématiques qui racontent notre société, l’évolution de nos valeurs, de nos savoir-faire ou des rapports hommes-femmes, les progrès sociaux ou technologiques, la construction de notre fonctionnement politique… Une série qui permet, au fond, de comprendre qui nous sommes. Nous y croiserons les grands personnages qui ont bâti l’histoire et fait évoluer la société, à l’image de Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint Louis, Jeanne d’Arc ou encore Henri IV. Mais aussi le parcours d’anonymes dont le destin se joue dans l’ombre de ces grands événements.

Comment les Français vivaient-ils à l’époque ? Quel héritage de ce lointain passé avons-nous gardé ? Comment, face aux différents périls, la France s’est-elle construite au fil des siècles une identité et un socle de valeurs ?

Cette série sera portée par un narrateur exceptionnel, le comédien Tomer Sisley. Une personnalité emblématique et populaire dans un rôle inattendu : il sera le guide bienveillant des téléspectateurs. Tomer Sisley apparaîtra dans certaines scènes fondamentales de l’histoire de France, il entrera dans les décors et les époques, tel un passager du temps.

21:10 Épisode 3 L’empire de Charlemagne

À la fin du VIIIe siècle, le nouveau roi Charlemagne rêve de créer un empire aussi puissant que celui des Romains. Il part à la conquête de l’Europe.

22:00 Épisode 4 Les croisades de Saint Louis

Au XIIIe siècle, après avoir restauré l’État et l’unité du royaume, le roi Louis IX part pour les croisades. Mais il est capturé par l’ennemi en Égypte. La France va devoir payer un lourd tribut pour le faire libérer.