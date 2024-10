« USA 2024 : L'Amérique des Rednecks » à découvrir sur W9 mardi 15 octobre 2024

À l'approche des élections américaines, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvir sur W9 mardi 15 octobre 2024 à 21:10 le documentare inédit « USA 2024 : L'Amérique des Rednecks ».

Les Rednecks, en français les nuques rouges, est un terme populaire apparu au 19e siècle utilisé pour désigner l'Amérique blanche et rurale qui s’étale des états du sud de la côte atlantique au Texas. Un territoire de 126 millions d’habitants, majoritairement des Républicains qui soutiennent sans réserve le candidat Donald Trump.

Pour ces conservateurs, le retour potentiel de l’ancien président, c’est l’espoir de préserver leurs traditions religieuses évangélistes, anti-avortement, et surtout de défendre coute que coute le second amendement, qui autorise la détention d’armes, une liberté constitutionnelle fondamentale pour tous les Rednecks. Parmi ses principaux supporters, le pasteur Ken Peters qui dirige la Patriot Church ouvertement pro-arme et pro-Trump.

Sur cette terre de contrastes, chaque année est organisé l’un des festivals redneck les plus fous du pays : baptisé « Redneck with Paychecks ». 4 jours de fêtes au milieu du Texas, où se réunissent plus de 10 000 personnes, à l’image de cette Amérique des campagnes, fans de grosses cylindrés et d’excès en tout genre : du sexe, des Monster Trucks et beaucoup d’alcool, sans aucune retenue !

Mais des millions d’entre eux, qui vivent dans des zones rurales reculées, ont aussi le mal de vivre. Laissés en marge de la croissance économique, la drogue fait des ravages. Au Kentucky, où le taux de pauvreté est l’un des plus hauts du pays, la crise des opioïdes entraine une épidémie d’overdoses sans précédent. Chance, un ancien toxicomane, prêche aujourd’hui la bonne parole dans les églises pour aider les « addicts » à sortir de la dépendance.

Des destins brisés qui nourrissent un nouveau courant musicale patriotique en vogue parmi la jeunesse blanche : la country rap. Vous allez découvrir l’un de ses porte-drapeaux : le jeune rappeur Shocka qui cumule des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Rencontre avec ces Américains blancs, fiers de leurs racines, qui refusent le progressisme et veulent défendre leurs traditions. Qui sont-ils réellement ?

Plongée au cœur des terres Rednecks de l'Amérique.