« Grégory : le scénario du drame comme on ne vous l’a jamais raconté » sur W9 mercredi 16 octobre 2024

Mercredi 16 octobre 2024 à 21:10, W9 diffusera un inédit du magazine "Enquêtes criminelles" qui reviendra sur l'affaire Grégory et sur le scénario du drame comme il n'a jamais été raconté.«»

À l’occasion des 40 ans de l’affaire Grégory, le magazine "Enquêtes criminelles" propose un regard inédit sur ce fait divers qui a marqué l’histoire judiciaire française.

Même si aucune preuve ne permet aujourd’hui encore d’affirmer avec certitude ce qu’il se serait passé le jour où le fils de Jean-Marie et Christine Villemin a été retrouvé flottant pieds et mains liés dans la Vologne, à quelques kilomètres de son domicile de Lépanges (Vosges), nombre d’experts et de protagonistes du dossier ont une intime conviction sur la façon dont l’enfant de 4 ans a trouvé la mort.

Un scénario machiavélique que ce document reconstitue dans ses moindres détails.

L’ex-commandant de gendarmerie Étienne Sesmat, le premier directeur d’enquête dépêché sur les lieux, a accepté exceptionnellement d’être le narrateur de ce documentaire.