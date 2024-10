« Harry Potter, les secrets enfin révélés » sur RMC Story mercredi 16 octobre 2024

Mercredi 16 octobre 2024 à partir de 21:10, RMC Story diffusera les 3 derniers épisodes de « Harry Potter, les secrets enfin révélés », une série documentaire inédite réalisée par Brian Volk-Weiss.

Le sorcier orphelin créé par J.K. Rowling a conquis le monde, mais avant même la publication du premier livre, la Warner Bros. voyait déjà en lui une franchise prometteuse.

Mais comment faire décoller ce projet ambitieux ? Dans un hangar délabré au Royaume-Uni, une équipe de créateurs de magie du cinéma a commencé à bâtir un univers totalement nouveau, transformant le paysage cinématographique à jamais.

Avec une succession de réalisateurs, une panoplie de créatures fantastiques, une demande croissante en effets visuels et un casting en constante expansion, la saga Harry Potter a continué à captiver les spectateurs.

Entrez dans les coulisses et découvrez les secrets des défis, des menaces et des moments de tension palpitants que l’équipe a surmontés pour rendre la magie possible.

21:10 Épisode 4 La première apparition de Voldemort

Après trois brillants opus portés par les éblouissants effets spéciaux mis au point par Weta Workshop, entreprise néo-zélandaise, la suite de la saga semble compromise suite à des conflits internes qui menacent de provoquer une fin prématurée à tout le projet. Alors que les bisbilles se multiplient, le réalisateur est à deux doigts d'abandonner. Heureusement, ce dernier finit par accepter de poursuivre l'aventure, pour le plus grand bonheur des fans qui vont bientôt avoir l'occasion de faire plus ample connaissance avec le principal antagoniste de l'histoire...

22:05 Épisode 5 Les failles d’Emma Watson et Daniel Radcliffe

Les tournages se poursuivent et se ressemblent. Sur les plateaux, les relations entre les différents protagonistes s'enveniment et semblent une nouvelle fois conduire tout droit vers un arrêt pur et simple des prises. Entre des choix trop audacieux et des décisions étranges, les conflits finissent par provoquer le renvoi d'un des acteurs...

23:00 Épisode 6 Drame sur le plateau du film



Lors du tournage de la première partie des "Reliques de la mort", un terrible drame se produit et vient encore une fois compromettre la suite des événements. En effet, David Holmes, doublure de Daniel Radcliffe depuis une dizaine d'années, est victime d'un grave accident et se brise la nuque suite à une chute impressionnante. Sous le choc, l'équipe poursuit le tournage en repoussant ses limites. Le tournage touche désormais à sa fin, mais les auteurs demeurent inquiets, espérant que l'épilogue de cette légendaire saga ne décevra pas les spectateurs...