"Les As des bonnes affaires" : les épisodes 5 & 6 diffusés sur 6ter mercredi 16 octobre 2024

Mercredi 16 octobre 2024 à 21:10, 6ter diffusera les deux derniers épisodes inédits de la série documentaire "Les as des bonnes affaires".

Avec l’inflation, les Français sont devenus accros aux bonnes affaires : ventes aux enchères, discounters, seconde main ou encore destockeurs. Pour faire des économies mais aussi par conscience écologique, les consommateurs chassent en permanence les meilleurs bons plans !

Derrière ces prix alléchants se cachent des femmes et des hommes professionnels du destockage, de la seconde main ou des enchères. Leur défi : dénicher des produits du quotidien aux meilleurs prix !

Alimentation, électroménager, vêtements, décoration, ameublement, jouets ou voitures, comment ces pros des bonnes affaires parviennent-ils à négocier les prix les plus bas ? Ce sont tous ces secrets et bien d’autres qui vous seront révélés dans Les As des bonnes affaires.

21:10 Épisode 5

Près de Gap, dans le magasin de déstockage alimentaire de Domitille, la journée s’annonce mouvementée ! Son père, ancien salarié de la grande distribution, s’est lancé dans une inspection surprise du magasin de sa fille et n’hésite pas à réprimander les salariés. Double pression pour Domitille aujourd’hui car elle peine à écouler un surstock de yaourts. La gérante pourrait être obligée de vendre à perte pour éviter de jeter…

À Coulommiers, entre deux ventes aux enchères, Valérie Bouvier se rend chez des particuliers qui veulent vendre des objets aux enchères. Tous espèrent que la commissaire-priseur fasse des estimations élevées. Mais rien n’échappe à l’œil de lynx de maître Bouvier… et la plupart des vendeurs vont voir leurs espoirs de fortune s’envoler !

En Vendée, Justine a une mission personnelle à réaliser en plus de son travail quotidien dans le magasin de déstockage mobilier. Sa sœur jumelle est enceinte, et Justine est bien décidée à meubler entièrement la chambre du bébé avec les articles du magasin ! Son budget est serré mais Alexandre, le responsable du magasin va lui réserver une belle surprise.

22:00 Épisode 6

Près de Périgueux, Yasmina n’est jamais à court d’imagination pour attirer de nouveaux clients dans sa friperie nouvelle génération. Sa nouvelle idée : un concours de mode. Les participants doivent se dénicher une tenue complète avec des articles du magasin. Ils ont trente minutes, et un budget qui ne doit pas dépasser 50 euros. La pression est d’autant plus forte qu’ils vont être jugés par le sosie officiel de Johnny Depp !

À Coulommiers, Valérie rêve d’attirer une clientèle plus jeune à sa vente aux enchères. Pour l’occasion, la commissaire-priseur a déniché des pièces particulièrement recherchées. Pari réussi : les bijoux, les perles et le manteau d’une grande marque de luxe ont attiré les foules. Mais plus il y a d’intéressés, plus les prix flambent…

Pour Mickael, le destockeur d’électroménager de Saint-Étienne, direction le Luxembourg. Le directeur est en quête de bonnes affaires pour renflouer ses stocks. Mais malgré les offres de son fournisseur, Mickael est dur en affaires. Les négociations s’annoncent rudes…

Pierre, le commissaire-priseur de voitures d’occasion, présente sa nouvelle sélection aux clients avant la vente. Une aubaine pour Frédéric, père de famille au budget serré. Il a repéré deux voitures idéales, mais il n’est pas le seul. Il va falloir être réactif ! Si Frédéric n’enchérit pas au bon moment, il pourrait rater l’occasion de ses rêves.