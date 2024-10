« Pharaons, des origines à la chute » : le 1er épisode sur RMC Découverte vendredi 18 octobre 2024

Vendredi 18 octobre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode de « Pharaons, des origines à la chute », une série documentaire inédite.

En trois millénaires, plus de 340 pharaons se sont succédé pour faire de l'Égypte antique l'une des civilisations les plus fascinantes de l'humanité. Quelle a été leur vie ? Que sait-on réellement de leur règne ? Pour la première fois, grâce aux dernières découvertes des spécialistes, nous allons raconter la trajectoire fascinante des plus grands pharaons que l'Égypte ait connu. Parmi eux, deux figures immortelles, Djoser et Alexandre le Grand, dont les règnes, séparés par 2300 ans d'histoire, ont véritablement marqué le pays.

Sous l'Ancien empire, Djoser est le premier pharaon à avoir construit une pyramide, avec l'aide de son très proche allié, le célèbre vizir Imhotep. Mais sa vie, la durée de son règne, et le nombre d'années mobilisées par la construction de cette toute première pyramide à degrés pose question. Nous savons que Djoser était entouré de femmes... Quel rôle ont-elles joué ? Qui était ce roi si mystérieux et à quoi ressemble son tombeau, situé au coeur d'un complexe grandiose ?

Alexandre le Grand est le plus grand conquérant de l'Antiquité, et peut-être même de l'histoire. Au cours de ses treize années de règne, ce Macédonien a unifié la Grèce antique, conquit la Perse, s'est emparé de l'Égypte et a créé un empire s'étendant de l'Europe à l'Asie. A la fin de son incroyable conquête, la moitié du monde connu était aux mains d'Alexandre le Grand. Mais c'est en Égypte qu'il s'est véritablement transformé. En créant la ville d'Alexandrie, devenue la capitale du monde méditerranée, et en se faisant proclamer pharaon, Alexandre le Grand change de dimension et de vie. Quels étaient les objectifs du conquérant ? D'où venait-il et comment sa rage de vaincre est-elle née chez lui ? Pourquoi sa trajectoire s'est-elle brutalement arrêtée à 32 ans ?