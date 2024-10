« Opération Trump – Les espions russes à la conquête de l’Amérique » sur France 5 dimanche 20 octobre 2024 (vidéo)

Dimanche 20 octobre 2024 à 21:05 dans "Le monde en face" sur France 5, Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir « Opération Trump – Les espions russes à la conquête de l’Amérique », un documentaire d'investigation haletant, tourné comme un film d’espionnage.

Ce documentaire retrace comment des espions et agents d'influence au service de l'URSS puis de la Russie de Vladimir Poutine ont influencé Donald Trump et le Parti républicain, de la fin de la guerre froide à nos jours.

Résumé

À l'approche des élections de 2024, l’ingérence de la Russie dans la politique américaine – par le biais d'espions ou d'agents d'influence – est une réalité inquiétante. Vladimir Poutine compte sur la victoire de Donald Trump pour affaiblir le soutien à l'Ukraine.

Pourquoi Trump soutient-il quasi systématiquement le Russe ? Est-il tenu ? Pendant sa présidence, a-t-il trahi au profit du Kremlin ? Et pourquoi le Parti républicain a-t-il changé de position vis-à-vis de la Russie ?

Répondre à ces questions, c’est tenter de faire la lumière sur une labyrinthique opération d’espionnage et de manipulation. Toujours en cours, elle a débuté il y a quarante ans, dans les dernières années de la guerre froide. Trump n’était alors qu’un promoteur immobilier et Poutine un jeune agent du KGB. Cette opération comporte des zones d’ombre, mais certains détiennent des pièces du puzzle. Un ancien dirigeant du KGB, des « illégaux » infiltrés, un ancien conseiller de Trump, d'anciens hauts responsables de la CIA et du FBI, un ancien procureur témoignent.

Ce documentaire d'investigation haletant, tourné comme un film d’espionnage, nous plonge au cœur des infiltrations soviétiques puis russes aux États-Unis, révélant les ambitions de Vladimir Poutine et sa soif de vengeance.

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Mélanie Taravant avec :

Antoine Vitkine, réalisateur du documentaire

Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, spécialiste de la politique étrangère russe

Vera Grantseva, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante en relations internationales à Sciences Po Paris.