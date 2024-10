« La vie sauvage des monuments aux Petites Antilles » mardi 22 octobre 2024 sur France 5

Mardi 22 octobre 2024 à 21:05, France 5 diffusera « La vie sauvage des monuments aux Petites Antilles », un documentaire réalisé par Pascal Cardeilhac.

Après deux documentaires en France hexagonale, la collection « La vie sauvage des monuments » prend le large, direction les Petites Antilles.

Ce nouvel opus nous emmène de l’îlet à Ramiers et l’Habitation Céron en Martinique, aux îlets de Petite Terre en Guadeloupe et, au-delà de nos frontières, dans le village de Massacre sur l’île de la Dominique : quatre territoires insulaires qui ne sont pas seulement de sublimes destinations de voyage. Ce sont aussi des lieux de mémoire, qui portent en eux une part fondamentale de l’histoire de France et des Antilles.

Au cœur des monuments qu’ils abritent, des espèces sauvages, parfois menacées (iguanes, mygales, rapaces), cherchent à gagner de la place face à la présence humaine.

Un partage de territoire s’impose alors, pour que chaque acteur du monde vivant puisse vivre en harmonie.