« USA 2024 : La face cachée de Los Angeles » dévoilée sur W9 mardi 22 octobre 2024

À l'approche des élections américaines, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvir, mardi 22 octobre 2024 à 21:10 sur W9, le documentare inédit « USA 2024 : La face cachée de Los Angeles ».

Nichée sur la côte pacifique, au sud-ouest des États-Unis, Los Angeles n’est pas surnommée la cité des Anges par hasard, avec sa météo idéale, ses plages infinies, et son art de vivre typiquement californien. Une attractivité qui en fait l’une des agglomérations les plus dynamiques du pays et la sixième ville la plus chère du monde. Une image glamour, entretenue par le cinéma d’Hollywood, mais qui cache une autre réalité.

À l’image de la société américaine, le comté de Los Angeles est aujourd’hui coupé en 2. À l’Ouest, proche de la côte, les ultra-riches qui résident à Santa Monica ou Beverly Hills, et au Sud-Est, des zones où s’entassent les populations pauvres, en proie au déclassement et à la violence. Les raisons d’une telle fracture ? Le coût de la vie qui a explosé, plus de 5 % d’inflation chaque année sur les biens de consommation et pour le logement, la situation est explosive, le prix moyen d’un appartement de 15 m² avoisine les 2 000 euros par mois.

De très nombreux salariés en viennent à vivre dans des logements de fortune comme leurs camping-cars. Ainsi, des milliers de caravanes ont envahi aujourd’hui les rues de la ville. Ce qui pose des problèmes de sécurité mais qui donne aussi des idées de business à certains. Comme Gregory, 31 ans. Il gagne beaucoup d’argent avec les 25 camping-cars qu’il loue dans toute la ville.

Certains habitants essaient de trouver des solutions, comme Elvina, qui a inventé des logements partagés, sorte d’auberges de jeunesse d’un nouveau genre pour les gens qui ont un emploi mais qui ne trouvent pas les moyens de se payer un logement.

Et tandis que la classe moyenne se paupérise, dans les quartiers ouest de la ville, l’immobilier de luxe atteint des niveaux records : le prix des villas dépasse régulièrement 20 millions d’euros. Grâce à cette inflation, Shelton Wilder, la papesse de l’immobilier de luxe, est devenue richissime et dépense sans compter, en vêtements et accessoires de mode.

Rencontre avec ces hommes et ces femmes, résidents de Los Angeles que tout oppose. Quel sont leur quotidien, leurs attentes, leurs espoirs, dans une ville où les inégalités ne cessent de se creuser ? À quoi ressemble aujourd’hui la vie des habitants de Los Angeles ?