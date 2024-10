« Fier.e.s, la voix du Pacifique » de Raynald Mérienne diffusé sur France 2 mardi 22 octobre 2024

Dans le cadre de la 6ème édition de l'opération "Cœur Outre-mer", France 2 diffusera mardi 22 octobre 2024 à 22:50 « Fier.e.s, la voix du Pacifique », un document réalisé par Raynald Mérienne.

En Polynésie française, les personnes transgenres évoluent avec une apparente fluidité dans toutes les composantes de la société.

Leur présence, observée dès le XVIIIe siècle par les voyageurs et les missionnaires occidentaux, n’a cessé d’intriguer et de fasciner, produisant au fil du temps de nombreux mythes que les femmes et les hommes transgenres de Polynésie tentent aujourd’hui de déconstruire.

À travers une série de portraits lumineux et intimistes, ce documentaire leur donne la parole et propose une relecture des questions de genre à la lumière de la pensée océanienne.