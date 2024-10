"Des trains pas comme les autres" en Amérique du Sud mercredi 23 octobre 2024 sur France 3

Mercredi 23 octobre 2024 à partir de 21:05, France 3 diffusera deux numéros inédits de la série documentaire "Des trains pas comme les autres" dans lesquels Philippe Gougler vous emmènera en Amérique du Sud.

Dans chaque numéro, Philippe Gougler vous propose un voyage en train à la découverte d'un pays, de ses habitants et de ses paysages, le long d'une voie ferrée mythique ou au contraire méconnue.

Pour cette soirée spéciale, deux destinations : le Brésil et l'Uruguay.

21:05 Brésil, de l’Amazonie aux plages infinies

Philippe se rend au Brésil, le plus vaste État d’Amérique du Sud. Il commence par découvrir Rio de Janeiro, et un train de banlieue très original. On y vend de tout, et on y trouve de tout… Des vendeurs de chocolat, un Spiderman plus vrai que nature, et même un masseur qui propose ses services directement dans le train… Mais, à Rio, il y a aussi une autre tendance que Philippe remarque : la marque de bronzage parfaite. Dans les quartiers populaires, pour qu'elle soit parfaitement dessinée, on n’hésite pas à bronzer sur les toits des maisons avec des maillots de bain en ruban adhésif !

Côté trains, Philippe prend le plus grand du monde, qui circule dans le nord-est du pays et traverse une partie de la forêt amazonienne. Une forêt riche en biodiversité et aussi en rites insolites. Comme celui du passage à l’âge adulte pour les jeunes de la tribu des Sateré Mawé : ils doivent se faire piquer les mains par des fourmis venimeuses. Après cette rencontre mémorable, direction le sud pour emprunter un petit train original. Les Brésiliens viennent à Campos do Jordao pour tester le « froid » et faire un petit tour en Europe sans quitter leur pays… Ils peuvent aussi y goûter des spécialités locales comme la fondue savoyarde à la sauce brésilienne…

Pour terminer le voyage, direction la côte atlantique, où un train-char à voile fait voyager Philippe sans moteur, juste par la force du vent.

22:00 Uruguay : la pépite secrète

Coincé entre ses deux grands voisins, le Brésil et l’Argentine, l’Uruguay est un petit pays d’Amérique du Sud qui a eu un grand passé ferroviaire mais qui ne compte plus qu’un seul train de voyageurs. Il roule de Rivera à Tacuarembó, et c’est un train haut en couleur prisé des habitants de la pampa.

Ce voyage mène Philippe auprès des gauchos, ces cow-boys d’Amérique du Sud pratiquant le rodéo et le travail dans les champs. Après un bon « asado », le barbecue local, notre globe-trotteur ferroviaire part à la recherche de gares et de trains pas comme les autres. À Paysandú, une vieille voiture Ford 1929 a été adaptée en train, sorte de draisine pour les employés. Puis, direction la côte atlantique et sa capitale, Montevideo, qui concentre plus de la moitié de la population. Philippe découvre des rites assez étranges sur les plages de la ville. Il assiste à une umbanda, pendant laquelle un groupe religieux joue avec les énergies…

À Montevideo, il y a aussi quelques jours par an un train qui roule uniquement pour le plaisir d’un groupe de passionnés de chemin de fer. Philippe en profite pour goûter les joies du rail lors d’un voyage épique. Les voies étant mal entretenues, le train fait office de débroussailleur… Arrivé au terminus, Philippe découvre Punta del Este, la station balnéaire chic de l’Amérique du Sud.

Son périple se termine par la dégustation de la plus grande paella du monde, avec plus de 5 000 personnes pour fêter l’arrivée de l’été !