« Loft Story : Loana, qu'est-elle devenue ? » rediffusé sur RMC Story mercredi 23 octobre 2024

Mercredi 23 octobre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Loft Story : Loana, qu'est-elle devenue ? ».

Le 26 avril 2001, la France entière est devant son écran, pour découvrir a première émission de télé-réalité française diffusée sur M6 : "Loft Story".

Au casting de ce programme événement on retrouve : Loana, 23 ans, une sulfureuse blonde tout droit venue de Cannes. Isolée du monde et observée par des millions de français pendant plus de 2 mois, elle comprendra l’étendu de sa notoriété à la sortie du Loft. Mais en 2009 le conte de fée prend fin. Elle est retrouvée inconsciente dans son appartement parisien.

Loana a accepté pour la toute première fois, de revenir sur un parcours aussi extraordinaire que dramatique. Elle se confie sans aucun tabou sur son histoire.

A travers les témoignages et les révélations de ses proches, d’anciens camarades du Loft et de journalistes, découvrez la face cachée de celle qui rester à jamais l’icône de la télé-réalité en France.