« Le monde extraordinaire des champignons » à découvrir sur France 5 jeudi 24 octobre 2024

Jeudi 24 octobre 2024 à 21:05 dans "Science grand format" sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir « Le monde extraordinaire des champignons ».

Les champignons forment un univers mystérieux et fantastique, peuplé de génies de l’association, de dangereux parasites et de chimistes virtuoses. Ils ont permis à la vie de conquérir la Terre. Ils pourraient bien être la clé de notre futur.

Merveilles de la Nature, les champignons sont des êtres étranges et fascinants qui semblent tout droit sortis d’un conte fantastique. Si leurs chapeaux colorés se dévoilent quelques mois dans l’année, ils vivent en grande partie cachés.

Sous nos pieds, les champignons dominent un monde invisible et gigantesque. Un royaume peuplé de chimistes ingénieux, de marchands hors pair et de redoutables voleurs. Derrière leur apparente simplicité, les champignons sont les super-héros du monde vivant. Depuis des millions d’années, ces créatures discrètes et pourtant omniprésentes sur Terre façonnent les écosystèmes. Ils sont petits mais accomplissent un travail colossal. Sans eux : pas d’arbres ni de plantes. Peut-être ne serions-nous même pas là pour en parler. Sans ces êtres minuscules, notre planète serait étouffée sous des tonnes de déchets.

Tour à tour pharmaciens, dépollueurs ou architectes, les champignons ont aussi tissé des liens particuliers avec l’homme. Ils possèdent des pouvoirs hors du commun. Et si les forces les plus puissantes à l’œuvre dans la Nature n’étaient pas celles qu’on croit ? Et si l’essentiel se situait à hauteur de champignon ?

Longtemps ignorés des savants, ils sont désormais au centre de toutes les attentions. Aux quatre coins du monde, ingénieurs, mycologues, botanistes, chimistes ou médecins travaillent sans relâche pour percer les secrets de ce règne méconnu et fascinant.

Ni plantes ni animaux, qui sont exactement les champignons ? Pourquoi sont-ils indispensables à l’équilibre des écosystèmes et quels rôles ont-ils joué au cours de l’histoire de la vie ? Quels incroyables pouvoirs possèdent-ils et comment pourraient-ils nous aider à mieux vivre et même venir au secours de notre planète ?

Aux côtés des meilleurs spécialistes, nous vous proposons un voyage à la découverte des secrets d’un royaume mystérieux : le monde extraordinaire des champignons.

Un documentaire inédit écrit et réalisé par auteurs-réalisateurs Sarah Laîné et Thomas Risch.