Soirée spéciale François Truffaut sur France 5 vendredi 25 octobre 2024

Vendredi 25 octobre 2024 à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à François Truffaut avec la diffusion Le documentaire « François Truffaut, le scénario de ma vie », suivi du film "Les Quatre Cents Coups".

Il y a 40 ans, le 21 octobre 1984, François Truffaut disparaissait. Sa vie et son œuvre sont au centre d’une soirée spéciale sur France 5, avec le documentaire inédit « François Truffaut, le scénario de ma vie », réalisé par David Teboul, sélectionné cette année à Cannes Classics, suivi de son premier long-métrage, "Les Quatre Cents Coups", Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1959.

Nourri de correspondances et de documents inédits, le documentaire de David Teboul donne la parole à François Truffaut, dans un autoportrait intime, qui révèle la complexité de l’homme, marqué par la dureté de son enfance, et les liens entre sa vie et ses films, en particulier Les Quatre Cents Coups.

21:05 « François Truffaut, le scénario de ma vie »

À la fin de sa vie, malade, François Truffaut se réfugie chez son ex-femme, Madeleine. Celle-ci essaie alors de l’occuper durant sa longue agonie. Le cinéaste se confie à son ami Claude de Givray, avec l'intention d’écrire son autobiographie. Il se replonge dans son histoire familiale, mais, trop affaibli, doit abandonner. Il transmet alors ces entretiens à Richard Roud, un critique américain qui meurt en 1989, laissant ce projet de biographie inachevé.

Le film est nourri des derniers entretiens inédits du cinéaste et de correspondances intimes retrouvées. David Teboul réalise un autoportrait intime à la première personne, qui révèle la face cachée d’un homme bien plus complexe qu’il n’y paraît. Un homme profondément marqué par la dureté de son enfance et qui en a gardé toute sa vie une part de violence, un homme qui s’est choisi le cinéma comme famille, un homme qui n’a eu de cesse de vouloir être aimé, reconnu et accepté, semblable à son double de cinéma Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud.

Avec les voix de : Isabelle Huppert (narratrice), Louis Garrel (François Truffaut), Pascal Greggory (Roland Truffaut, le père), André Dussollier (Henri-Pierre Roché), Marie-Noëlle Genod (Jean Cocteau) et Barbara Sukowa

22:45 "Les Quatre Cents Coups"

Paris, les années 1950. Antoine Doinel, 12 ans, vit à Paris entre une mère peu aimante et un beau-père futile. En butte à un professeur de français autoritaire et injuste, il passe avec son camarade René de l'école buissonnière au mensonge. Puis c'est la fugue, le vol d'une machine à écrire et le commissariat. Ses parents décident alors de le confier à l'éducation surveillée. Un juge pour enfants le place dans un centre d'observation où on le prive de la visite de son ami René. Profitant d'une partie de football, Antoine s'évade...

Réalisé par François Truffaut en 1959 avec : Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy.