« Pharaons, des origines à la chute » : 2ème épisode sur RMC Découverte vendredi 25 octobre 2024

Vendredi 25 octobre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le deuxième épisode de la série documentaire « Pharaons, des origines à la chute ».

En trois millénaires, plus de 340 pharaons se sont succédé pour faire de l'Égypte antique l'une des civilisations les plus fascinantes de l'humanité. Quelle a été leur vie ? Que sait-on réellement de leur règne ? Pour la première fois, grâce aux dernières découvertes des spécialistes racontent la trajectoire fascinante des plus grands pharaons que l'Égypte ait connu.

Parmi eux, deux pharaons stars, Ramsès II et Khéops, dont leurs simples noms font rayonner l'Égypte antique depuis des millénaires. Ces deux hommes ont partagé la folie des grandeurs, le goût de la démesure et l'ivresse du pouvoir, en laissant à la postérité un héritage titanesque.

Ramsès II, avec ses 66 ans de règne et sa centaine d'épouses, restera à jamais, le pharaon de tous les superlatifs... Chef de guerre redoutable, déterminé à repousser les frontières du royaume, il a aussi été un communicant hors-pair avant notre ère, qui nous a laissé une oeuvre architecturale prolifique. Pourtant cet homme né à la fin du Moyen Empire n'était pas prédestiné à régner. Quelles stratégies politiques a-t-il mis en place pour bâtir son royaume et diriger d'une main de fer son peuple ? Comment a-t-il fait pour que son nom soit connu de tous jusqu'à aujourd'hui et devenir une figure immortelle ?

Un millénaire le sépare du plus grand pharaon de l'Ancien Empire : Khéops. Le roi de la IVe dynastie a marqué l'Histoire en nous laissant en héritage la plus grande pyramide de tous les temps : la seule des Sept merveilles du monde encore debout aujourd'hui. Pourtant nous savons peu de choses de l'homme qui a fait ériger ce joyau architectural il y a plus de 4500 ans. Quels rapports entretenaient-il avec son peuple ? Combien de temps a-t-il régné sur son royaume ? Qui était vraiment ce roi à la réputation tyrannique ? L'était-il vraiment ? Quelles stratégies a-t-il mis en place pour orchestrer un tel chantier ? Pourquoi a-t-il choisi de se faire construire trois chambres funéraires dans sa pyramide ?