"Australie, la ruée vers l'or" saison 9, le 11ème épisode diffusé samedi 26 octobre 2024 sur RMC Découverte

Samedi 26 octobre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 11ème épisode de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or" : « Pas de retraite pour les chercheurs d'or ».

Avec la plus grande distribution jamais vue dans Aussie Gold Hunters, la série suit huit équipes uniques de chercheurs d'or à travers les différentes régions de l'Australie. Des températures négatives des Alpes australiennes à la chaleur mortelle du désert de Pilbara, nos intrépides mineurs repoussent leurs limites pour trouver l'or. Dans leur quête d'une fortune qui changera leur vie, nos mineurs endurent des pluies torrentielles, des tempêtes de poussière, des voleurs d'or, des pannes de machines et un travail éreintant sous le soleil australien impitoyable.

Avec des prix qui n'ont jamais été aussi élevés, la concurrence pour l'or australien n'a jamais été aussi féroce. Cette saison se concentrera sur les pressions financières extrêmes du travail, sur la façon dont elles affectent les relations au sein de l'équipe et sur la compétition permanente des mineurs concurrents.

Épisode 9x11 « Sur les pas des anciens mineurs »

Alan et Salty se rendent dans la région viticole pour poursuivre une légende de la ruée vers l'or, une sécheresse menace de mettre fin à la saison de Shane et Kate, et l'équipe du Poséidon utilise un détecteur de métaux surdimensionné pour trouver des pépites de taille vraiment démesurée.