« Familles de légende » : Lurton, les maîtres du vin à revoir sur France 2 dimanche 27 octobre 2024

Dimanche 27 octobre 2024 à 15:05, France 5 rediffusera un numéro de la collection « Familles de légende » consacré aux Lurton, les maîtres du vin.

Ces familles portent pour la plupart des noms qui nous parlent, de près ou de loin. Certaines de ces sagas courent depuis quatre, cinq, sept générations. D’autres sont plus récentes, mais tout aussi intenses, car ces familles ont en commun une volonté : la transmission. De connaissance, de savoir-faire, de patrimoine.

Qu’elles appartiennent au monde de l’artisanat, de la musique, du luxe ou de la cuisine, elles nous ouvrent leur porte et leur intimité, leur part de légende familiale.

Lurton, les maîtres du vin

Médoc, Pessac Léognan, Graves, mais aussi vins américains, argentins, australiens… Avec une trentaine de châteaux et plus de 1600 hectares de vignes, les Lurton forment une des plus grandes familles viticoles au monde, une singulière dynastie qui remonte à 5 générations.

Comment se faire une place quand son nom est partagé par plus de 20 autres cousins viticulteurs ?

Comment prendre dignement la suite des deux talentueux patriarches de la famille, André et Lucien, et faire perdurer leur immense succès ?

Marie-Laure, Thierry, Pierre, Jacques, Mathilde et les autres racontent la façon dont ils portent cet héritage, dont ils s’inscrivent dans une profession en pleine transition.

Marie Laure, l’endurante marathonienne de la famille, vit une course de fond. Loin des crus classés dont ont hérité ses frères, elle travaille dur pour laisser à son fils Gabriel un domaine viable.

Son frère Thierry lui, ancien éducateur de rue, n’avait pas prévu de suivre le chemin tracé par leur père. Mais il est revenu, comme aimanté par la vigne.

Jacques et Mathilde ont dû apprendre à se faire une place dans l’ombre de leur charismatique père et grand-père.

Quant à Pierre, il a choisi une voie plus prestigieuse. PDG de Cheval Blanc et de Château Yquem, il dirige les deux plus grands vins de Bordeaux tout en tentant d’être fidèle à son histoire familiale… Sous le regard amusé et jaloux des autres membres du clan.